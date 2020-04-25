«Чувствовал, что все плохо закончится»: Коллеги врача, умершего в Боткинской больнице, рассказали, как он мог заразиться коронавирусом

Вчера, 24 апреля, в Санкт-Петербурге скончался первый врач, зараженный новым коронавирусом - анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Ему было 50 лет.

По словам людей, близко знавших Белошицкого, больше двадцати лет он работал в Елизаветинской больнице. Но около двух месяцев назад - как раз перед началом масштабной эпидемии - перешел в Александровскую.

- Он просто захотел сменить работу, чтобы не засиживаться на одном месте, - рассказывает близкий друг Сергея Леонидовича Юрий Денисов. - В Александровской у него работало много знакомых врачей. Тогда же - незадолго до перехода - мы с ним в последний раз общались. Ничего необычного, странного или тревожного в его словах или состоянии не было. Никто и подумать не мог, что все так обернется.

О Сергее Леонидовиче Белошицком скорбят друзья и коллеги.Фото: СОЦСЕТИ

По словам коллег, в Александровской больнице Сергей Белошицкий работал в отделении реанимации - в том числе с пациентами, инфицированными новым коронавирусом SARS-CoV-2. Главной причиной его заражения все собеседники "Комсомолки" назвали нехватку в учреждении средств индивидуальной защиты.

- Александровская больница в свое время "захлебнулась" в "неинфекционных пневмониях", - отмечают коллеги Белощицкого, попросившие не называть их имен. - С СИЗами (средствами индивидуальной защиты, - прим.ред.) там все было очень плохо. Поэтому вполне вероятно, что именно это и сыграло в судьбе Сергея такую фатальную роль.

По словам близких Сергея Белошицкого, он был исключительно грамотным специалистом и добрейшей души человеком.Фото: СОЦСЕТИ

По словам людей, знавших Сергея Белошицкого близко, доктор на протяжении нескольких лет болел сахарным диабетом. Именно это и обусловило тяжелое течение инфекции. Последние три дня медик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера состояние мужчины резко ухудшилось, его классифицировали как "крайне тяжелое". Несмотря на все усилия специалистов, спасти Сергея Леонидовича не удалось.

- Был предан медицине до последнего, - рассказал о Белошицком его друг Давид Дарбинян. - Интереснейший и мудрейший человек. Человек с уникальным чувством прекрасного. Звонил неделю назад. Чувствовал, что все плохо закончится. Сказал, что не берег себя и сам виноват.

"Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича Белошицкого.

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