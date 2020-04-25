Названа причина смерти медика Сергея Белошицкого, заразившегося новым коронавирусом

Причиной смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, десять дней назад доставленного в больницу имени Боткина, стала сердечно-легочная недостаточность, обусловленная пневмонией. Об этом сегодня, 25 апреля, "КП-Санкт-Петербург" сообщили с городском комитете по здравоохранению.

- При жизни у Сергея Леонидовича была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, - рассказали в ведомстве. - Он скончался в реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Сергей Белошицкий проработал в здравоохранении больше двадцати лет.Фото: СОЦСЕТИ

Сообщается также, что родные Белошицкого в соответствии с новым законом получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей - она полагается семьям медработников, скончавшихся из-за заражения новым коронавирусом. Соболезнования домашним доктора по телефону выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Медицинское сообщество города понесло тяжелую утрату, - заявил также генеральный директор центра имени Алмазова, руководитель городской межведомственной комиссии по противодействию коронавирусу, Евгений Шляхто. - «Светя другим, сгораю сам» - так, по древнему выражению, описывается смысл нашей профессии. Жестокий и великий смысл, не оставляющий места сомнениям и страхам тем, кто призван спасать людей, не щадя своей жизни.

Сергею Белошицкому было 50 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер первый врач с подтвержденным коронавирусом в Санкт-Петербурге

Реаниматолог Сергей Белошицкий заразился опасной инфекцией, предположительно, на работе (подробности)

«Чувствовал, что все плохо закончится»: Коллеги врача, умершего в Боткинской больнице, рассказали, как он мог заразиться коронавирусом

Сергей Белошицкий последние годы болел сахарным диабетом. Это тоже привело к тяжелому течению инфекции (подробности)