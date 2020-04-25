«Он позвонил мне будто попрощаться»: близкий друг врача Сергея Белошицкого, умершего в Боткина, рассказал о последних днях его жизни

Смерть Сергея Белошицкого - анестезиолога-реаниматолога, отдавшего медицине больше 20 лет жизни - стала большим потрясением для людей, знавших его лично: коллег, знакомых и пациентов, которым доктор когда-то спас жизнь. 15 апреля Сергея Леонидовича доставили из Александровской больницы в больницу Боткина с подтвержденным тестом на новый коронавирус SARS-CoV-2. Несмотря на все усилия местных врачей, у мужчины стремительно развилась тяжелая пневмония. Вчера, 24 апреля, он скончался.

- Четыре дня назад Сергей позвонил мне последний раз, - рассказал "Комсомолке" близкий друг Белошицкого Давид Дарбинян. - Теперь мне кажется, что он сделал это, чтобы попрощаться. Он даже не мог толком говорить - с воспалением легких чрезвычайно трудно членораздельно изъясняться.

По словам Давида, Сергей Леонидович был талантливым и грамотным доктором, а потому здраво оценивал свои шансы на выздоровление и, как бы это ни было тяжело, не питал особых иллюзий.

На момент смерти Сергею Леонидовичу было 50 лет.Фото: СОЦСЕТИ

- Он сказал, что считает виноватым себя, - вспоминает мужчина. - Он любил погулять по центру города в одиночестве. А тут из-за карантина никуда не выйти, не побыть одному, не пройтись. Поэтому он мало двигался. А в условиях карантина еще и питался больше обычного.

По словам коллег, Белошицкий был добрейшей души человеком и специалистом от Бога.

- О таких говорят "я пошел бы с ним в разведку", - признается врач Тамара Тузова. - Что-то не получается, есть вопрос - звоню Белошицкому. Нужна помощь - звоню Белошицкому. У нас в операционной - шесть столов. Он никогда не выбирал, кого взять, сразу бежал на помощь.

Сергея Белошицкого как врача знали многие: на его счету - сотни спасенных жизней. А вот другие стороны его личности были известны лишь самым близким.

- Он страстно увлекался парфюмом и искусством, - рассказал Давид Дарбинян. - Имел дома большую коллекцию различной парфюмерии и часто просто так, без повода, дарил некоторые флаконы друзьям и близким. Мало кто знает, что у него был совершенно феноменальный нюх! Он мог определить и разложить по нотам практически любой аромат.

У Сергея Белошицкого, по словам его друзей, не было детей и жены. Из родных у медика остались только сестра и брат.Фото: СОЦСЕТИ

Помимо парфюма и театра Сергей Леонидович, рассказывают его друзья, был большим поклонником оперы. А любимую "Травиату" так и вовсе мог слушать часами.

- Это колоссальная потеря, - признаются близкие медика. - Такие специалисты, как он, встречаются очень редко.

Официальной причиной смерти Сергея Белошицкого, по данным городского комитета по здравоохранению, является тяжелая легочная недостаточность. Семье медика - сестре и брату - принес соболезнования губернатор Санкт-Петербурга.

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