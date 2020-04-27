Судьба «советского «Титаника»: У берегов Крыма нашли советский теплоход «Армения», затонувший в 1941 году

...на экране — темно-синяя непроглядная пелена. Постепенно, сантиметр за сантиметром, подводный робот-исследователь приближается к неизвестному объекту, лежащему на глубине полтора километра в водах Черного моря. Постепенно в кадре появляются очертания стойки судового колокола, а потом и он сам. На потемневшем от времени металле хорошо видны вдавленные буквы: «Армения».

СУДЬБА КОРАБЛЯ

Гибель теплохода «Армения» в 1941 году — одна из самых трагических страниц в истории СССР, да и всего мира. Судно было построено как пассажирское, но в начале войны его переоборудовали в санитарный транспорт. 6 ноября теплоход вышел в свой последний рейс из Севастополя в сторону Тупасе. На борту «Армении» находилось несколько тысяч человек — пациенты эвакуированных госпиталей, сотрудники пионерского лагеря «Артек», врачи и беженцы. У побережья Крыма мирное судно атаковала немецкая авиация. Получив несколько тяжелых повреждений, теплоход ушел на дно. Практически все, кто был на нем, погибли. По разным подсчетам, это от четырех до десяти тысяч человек.

Такой "Армения" предстала в 1935-м году в фильме "Сокровище погибшего корабля". Фото: кадр из фильма

На протяжении десятков лет «Армению» искали военные России и Украины, организованные научные группы и отдельные энтузиасты. Но все попытки оказывались тщетными — до тех пор, пока в 2017-м году в предполагаемом месте гибели судна российским ВМФ не была обнаружена магнитная аномалия, которая, помимо всего прочего, могла говорить и о том, что на дне находится некий крупный металлический объект. Детально исследовать его удалось только в апреле 2020-го силами министерства обороны совместно со специалистами Центра подводных исследований Российского географического общества.

- Мы использовали для этой работы специальный глубоководный аппарат — проще говоря, робота, управляемого на расстоянии, - рассказал «КП» заместитель директора центра и один из участников экспедиции Сергей Фокин. - Весь процесс занял около шести часов, за это время робот спускался к погибшему кораблю семь раз. И теперь мы можем с уверенностью заявлять - да, мы действительно нашли «Армению».

Процедура исследования заняла шесть часов. За это время исследовательский робот спустился на дно Черного моря семь раз. Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

СОВЕТСКИЙ «ТИТАНИК»

Сначала судно удалось распознать лишь предположительно: по расположению палуб и еще кое-каким отдельным конструктивным моментам. Развеять все сомнения можно было бы, отыскав название, но здесь удача исследователям не улыбнулась: и на носу и на корме буквы, когда-то нанесенные обычной краской, давным-давно стерлись. Но команда не теряла надежды и во время одного из очередных погружений была буквально вознаграждена судьбой: в объективы подводного робота попал отлитый из металла судовой колокол. А на нем — то самое заветное слово.

- Я не скажу, что в этот момент мы испытали какой-то особый восторг, начали кричать и обниматься друг с другом, - признается Фокин. - Просто накатило ощущение какой-то приятной усталости. Ощущение выполненной работы и выполненного долга.

Тот самый судовой колокол, при помощи которого удалось точно идентифицировать "Армению". Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

«Армению» СМИ называют «советским «Титаником», но, по словам Фокина, это сравнение не совсем корректно. Если знаменитый круизный лайнер затонул из-за столкновения с айсбергом, то советский теплоход погубила осознанная человеческая жестокость. Гибель «Армении» - трагедия, равной которой в мировых водах, пожалуй, не было.

- Этот теплоход – огромная братская могила, - говорит исследователь. – Это одна из причин, по которым было решено не поднимать «Армению» со дня и не изымать оттуда никаких предметов. Тревожить судно было бы неправильно с морально-этической точки зрения.

История поиска и исследования погибшего теплохода лягут в основу нового документального фильма. Фото: кадр из фильма

Однако, есть и технический аспект. «Армения» лежит на дне Черного моря на глубине около полутора километров — это больше, чем высота самого колоссального в мире небоскреба, 167-этажной башни Jeddah Tower, которая строится сейчас в Саудовской Аравии. Еще относительно недавно подводных аппаратов, способных работать в таких условиях, попросту не существовало — в частности, именно поэтому теплоход никто не мог отыскать.

Теплоход обследовали при помощи специального глубоководного аппарата. Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

КСТАТИ

Ушел ко дну за четыре минуты

Исследовать «Армению» все же будут. Уже во время первых погружений команда Центра подводных исследований РГО получила информацию, которая позволила исправить отдельные моменты в устоявшейся истории гибели теплохода. Так, выяснилось, что погиб он от попадания не торпеды, а авиабомбы — об этом, в частности, говорят характерные повреждения палуб и палубных надстроек.

- А вот версия о том, что корабль затонул всего за четыре минуты, напротив, подтвердилась, - констатирует Фокин. - На кадрах, переданных аппаратом, мы увидели, что некоторые иллюминаторы не разбиты, а целиком вдавлены внутрь корпуса. Такое происходит, когда судно быстро погружается на большую глубину, и внутри него остаются так называемые «воздушные карманы».

По погибшим на "Армении" отслужили панихиду и спустили на воду траурный венок. Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

А В ЭТО ВРЕМЯ

История ляжет в основу документального фильма

В память о пассажирах «Армении» там же, на месте ее гибели, отслужили молебен и спустили на воду венок. Страшная загадка разгадана, но история теплохода на этом не заканчивается.

- Мы хотим попробовать реконструировать историю его гибели, - рассказывает Сергей Фокин. - В дальнейшем результаты этой работы лягут в основу документального фильма о судьбе и поисках корабля. Кроме того, возможно, когда-то нам удастся отправить к «Армении» не робота, а людей — как раз сейчас Центр проектирует подводный аппарат, который способен работать на таких глубинах. Но случится это не раньше, чем через несколько лет. А пока покой героического судна и его пассажиров никто не будет тревожить.