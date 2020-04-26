«В нашем отделении заразились почти все»: сотрудники института травматологии имени Вредена записали видео с просьбой о помощи

В интернете появилось эмоциональное видео от, предположительно, одной из сотрудниц петербургского института травматологии и ортопедии имени Вредена. По словам женщины, люди, закрытые в учреждении, устали от того, что в центре не снимают карантин, который по изначальной информации должен был продлиться до 23 апреля.

- Почти все сотрудники у нас уже переболели, - рассказывает автор видео, опубликованного в свободном доступе в интернете. - Кого-то отправили в Боткина, кого-то в больницу № 40. Я лично сдавала анализы на коронавирус несколько раз. Результатов до сих пор нет. Я не знаю, заражена или нет. У меня развился кашель, болит грудина. Лечения нет. Так как у нас институт травматологии, в нашем учреждении попросту нет необходимых препаратов. Что с нами делать? Когда это закончится? Хотелось бы знать. Пожалуйста, помогите.

По словам сотрудников, в центре заперты около 800 человек - 200 врачей и 600 пациентов.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам автора видео, в неведении и пациенты. Их состояние уже достигло точки кипения — люди скандалят и даже пытаются объявлять голодовку.

Между тем, по словам исполняющего обязанности директора центра Андрея Черного, ситуация в учреждении хоть и далек от идеальной, но все же медленно движется к разрешению.

- Мы уже выписали первых 20 пациентов, которые получили два отрицательных анализа на COVID-19, - рассказал Андрей Черный в своем видеообращении к сотрудникам и пациентам института Вредена (есть в распоряжении редакции - при.ред). - С начала карантина более 100 пациентов мы перевели в городские инфекционные стационары.

В центр продолжают поступать положительные анализы сотрудников и пациентов на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, по словам и.о. директора, внутри центра создали два «чистых» отделения — одно для жителей Петербурга и Ленобласти, другое — для жителей других регионов. Также ударными темпами строится санпропускник и закупаются средства индивидуальной защиты, чтобы сотрудники могли работать по сменному графику.

- По анализам у нас есть объективные трудности, - признает специалист. - Но эту проблему мы тоже решаем. Сегодня анализы взяли у 70 пациентов. Их результаты мы рассчитываем получить уже завтра. По медикаментам - у нас сейчас тоже все есть.

Тем не менее, четких сроков, когда институт выйдет из карантина, Андрей Черный в своем обращении не назвал — судя по всему, это будет зависеть от анализов оставшихся врачей и пациентов.

Напомним: на данный момент в центре имени Вредена заперто около 800 человек. Карантин в учреждении начался еще 9 апреля.

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