«Количество смертей будет шокирующе большим для XXI века»: Биолог СПбГУ объяснил, что произойдет, если снять «карантин»

«ЭТОТ ВИРУС ЗАРАЗНЕЕ ГРИППА»

Ученые по всему миру каждый день продвигаются в изучении нового коронавируса Covid-19. Но кажется, что вопросов по еще неизученной инфекции становится только больше. Оправданы ли карантинные меры, могут ли заразиться от коронавируса кошки, и так ли опасен этот вирус, как о нем говорят. На эти вопросы постарался подробно ответить кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин. Ученый предупреждает, что все его слова - оценочные суждения, основанные на общем знании биологии вирусов и биологии вообще. Его рассуждения - это попытка связывать все факты о коронавирусе логичным способом, как это принято в науке.

- Начнем с того, что угроза, связанная с эпидемией COVID-19, еще пока далеко не исчерпана, и она более чем реальна, - рассуждает Алексей Потехин. - В мире умерло около 200 тысяч человек, а официально заболело почти 3 миллиона. Если верить данным недавнего тестирования, проведенного в Нью-Йорке, официальное число людей, у которых диагностирована инфекция, отличаются от числа людей, столкнувшихся с коронавирусом, примерно в 12 раз. Таким образом, летальность от коронавируса составляет около 0,6-0,7 процентов. Звучит как-то нестрашно? Пересчитаем в цифры. Умирает 1 человек из 130 встретившихся с вирусом, и у части из них болезнь проходит бессимптомно.

Коронавирусом может заболеть даже кошка.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам ученого, если в городе с населением один миллион человек заболеют все, то летальных случаев может быть семь тысяч. Это при условии, что большинству тяжелых пациентов окажут медицинскую помощь. Но по факту с таким количеством заболевших врачи попросту не справятся.

- Все население, безусловно, не заболеет, но этот гад, в отличие от вируса гриппа, вообще-то очень заразный, - уточняет биолог. – Но некоторым, видимо, нужно, чтобы на улицах лежали покойники, как в средневековье при эпидемиях чумы – только тогда они поймут, что ситуация серьезная. Но примерно это и случится, если отменить карантин прямо сейчас. Количество смертей будет шокирующе большим для XXI века. И врачи будут вынуждены спасать тех, кто осознанно нарушает правила самоизоляции. У врачей нет выбора, они, как пожарные на пожаре, идут в огонь.

«ВИРУС ОТ КОШЕК НЕ ТАК СТРАШЕН»

Ученый также подробно разобрал вопрос – могут ли заболеть наши домашние животные, а затем передать вирус человеку.

Меры самоизоляции сдерживают коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО

- Много разговоров о том, что домашние животные, в первую очередь кошки, могут служить переносчиками вируса и сохранят его «для нас», когда эпидемия пойдет на спад, - рассуждает биолог. - На самом деле, пока что, скорее, это мы можем представлять собой опасность для котов, а не коты для нас. Пока не доказано, что коронавирус именно размножается в организме кошек. Он там только обнаруживается. Вопрос – а куда ему деться, если хозяин гладил кота и чихнул, и вирусные частицы приземлились прямо коту в нос? Вот и выявится вирус при анализе. Это не значит, что он там проявил инфекционность.

По словам ученого, не исключено, что кошка может наш коронавирус подхватить и заболеть. Но вот вероятность передачи вируса от кошки человеку очень мала.

- Этот феномен в вирусологии известен как аттенуация (ослабление) вируса – вирус, «пропущенный» через постороннего хозяина, становится менее опасным, - добавляет ученый.