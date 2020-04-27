Свет дружбы: Делимся добром и говорим «Спасибо»

Карантин, социальная дистанция, самоизоляция – слова, которые этой весной стали обыденностью. На первый взгляд, все эти вещи должны были оттолкнуть людей друг от друга. Вышло иначе. Люди по всему миру сплотились перед лицом общего врага. Доброта, искренность, отзывчивость стали единственным спасением в это страшное и непростое для каждого время.

Трогательные истории о человеческом неравнодушии и неоценимой поддержке тех, кому сейчас нелегко, прилетают со всех уголков России. Например, в петербургских парадных появились объявления о помощи пожилым людям с покупкой продуктов, чтобы те не выходили из дома и не рисковали своим здоровьем. Компании города закупают пироги у крошечных пекарен, чтобы порадовать своих сотрудников, в том числе тех, которые работают на «удаленке».

Заскучать на карантине не дают музыканты. В Кудрово саксофонист устроил концерт на собственном балконе. Так музыкант хотел порадовать соседей, сидящих в самоизоляции.

Особое внимание и благодарность – врачам, которые сражаются с вирусом на передовой пандемии. Несмотря на «режим выживания», некоторые кафе и рестораны стали бесплатно кормить медицинский персонал, а предприниматели пустили по Петербургу «Автобус добра». Он развозит подарки для главных героев нашего времени.

Каждая такая история вызывает улыбку, помогает не отчаиваться и дает силы дождаться окончания уже надоевшей самоизоляции. А потому, мы считаем, что таких рассказов о вкладе каждого из нас в борьбу с пандемией и всеми сопутствующими ей сложностями (включая плохое настроение) должно быть больше.

«Комсомольская правда в Петербурге» и «Россети Ленэнерго» запускают марафон «Свет дружбы»! Главная идея проекта - показать как можно большему количеству людей, что в это непростое время все мы готовы поддерживать друг друга.

- Эрих Мария Ремарк писал: «В тёмные времена хорошо видно светлых людей». «Россети Ленэнерго» уверены, что свет добра есть в каждом из нас, и как бы ни сгущались тучи, важно помочь его увидеть. Компания организует марафон «Свет дружбы», чтобы рассказать о самых добрых, человечных, бескорыстных поступках и вдохновить еще большее число людей на такие свершения, - объясняют энергетики. - Сделать добро - значит, дать повод для оптимизма не только себе, но и окружающим. Именно этого, светлого луча бескорыстной улыбки, так не хватает всем нам в это непростое время! Для энергетиков это особенно важно, ведь они остаются теми самыми надежными людьми, которые продолжают нести круглосуточную вахту ради комфорта и уверенности всех потребителей. За темной полосой всегда идет светлая - будьте в этом уверены!

В чем заключается марафон?

В постах с уникальным хэштегом #свет_дружбы мы будем рассказывать о том, как петербуржцы помогают друг другу и какие добрые поступки совершают каждый день. Любой желающий сможет сделать репост на свою страницу, поставить хэштег проекта и отметить тех, кому хотел бы передать «Свет дружбы».

Можно ли принять участие в акции?

Конечно! Каждый сможет рассказать о своей помощи окружающим или сказать спасибо тем, кто в эти дни помогает им самим. В конце концов, просто поделиться добрыми новостями, которые способны поднять настроение тем, кто приуныл. Опубликуйте историю на своих страницах в социальных сетях под хэштегом #свет_дружбы. Это позволит пользователям показать близким людям, что в трудную минуту они рядом.

Присоединяйтесь к нашему марафону! Указывайте хэштег #свет_дружбы и помогите сделать социальные сети чуточку позитивнее. Вместе мы докажем, что и в период пандемии добро можно встретить на каждом шагу. Или сделать его самому!