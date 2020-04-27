Всероссийский Информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 привел данные по числу подтвержденных диагнозов.Стали также известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2020 года: заболел еще 161 человек

- За прошедшие сутки в России зафиксированы 6198 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество подтвержденных диагнозов с начала пандемии составило 87 147. Выздоровело из общего числа 7346 (+579), умерли 794 (+50), - сообщает Инфоцентр.

По суммарному числу зафиксированных больных Россия обогнала Китай, где пандемия фактически закончилась. Больше всего больных в Москве - 45 351 (+2871) и в Москвоской области - 9708 (+ 638).

В Санкт-Петербурге по состоянию на 10:50 понедельника, 27 апреля зафиксирован еще 161 пациент с COVID-19. Общее число заболевших достигло 3238 человек. Количество выздоровевших - 489 осталось прежним. Но есть и хорошие новости, за сутки в городе не увеличилось число смертей от коронавируса, которые росли последние четыре дня. Умершими числятся 27 человек.

В Ленинградской области прибавка составила 43 человека, всего в регионе 743 подтвержденных случая. 80 пациентов вылечились, никто не умер.

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