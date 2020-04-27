2020-04-27T12:42:04+03:00
Звезды

Солистка группы IOWA спасла беременную женщину от самоубийства

Несчастная решила бросить ребенка и покончить с собой после того, как ее жених не пришел в загс
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вернуть женщину к жизни смогли усилиями психологов. Фото: @katya_iowaВернуть женщину к жизни смогли усилиями психологов. Фото: @katya_iowa
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Не письмо, а крик о помощи получила на свою почту вокалистка и автор песен группы IOWA Екатерина Иванчикова. Автор послания – молодая женщина – писала, что она осталась один на один с тяжелейшей ситуацией: она была в положении, а жених бросил ее в день свадьбы, просто не явившись в загс.

– Руслана просила помочь финансово, таких сообщений артистам приходит много, многие из них фейковые, – рассказывает Екатерина Иванчикова. – Но тут у меня что-то кольнуло. Я почувствовала, что человеку действительно нужна помощь. Не финансовая. Намного больше: ей нужна любовь.

Сначала с Русланой связалась специалист по сложным жизненными ситуациям. Выяснилось, что сам жених настоял на том, что его любимая должна оставить ребенка, и пообещал скорую свадьбу. Выводы эксперта были пугающими: «Руслана в депрессии, ей не нужен этот ребенок, она хочет родить и отказаться от него». Сразу после родов женщина планировала свести счеты с жизнью, причем продумала даже способ самоубийства...

Узнав историю Русланы, Екатерина связалась с другим специалистом – своим другом и пастором, психологом Владимиром Зуевым. Он взял состояние молодой мамы в свои руки.

– И вот, Руслана родила! Мальчика зовут Жан, – сообщает артистка. – Пастор приехал в больницу, передал ей все, что необходимо ребенку для первых дней жизни. Вчера мне прислали фото, на нем Руслана так крепко обнимает сына, что сложно представить, какой мог быть финал этой истории. Теперь они не одни. У Жана есть мама Руслана, а у Русланы – лучший на свете Жан.

Мораль этой горькой истории, закончившейся счастливо, проста: иногда, если тебе сложно, стоит позволить себе быть слабым и попросить о помощи.

– Вчера мы на студии весь день готовили к Дню Победы песню военных лет. И я думала о том, что она не только о войне физической, – признается Екатерина. – Она о войне, которая постоянно идет внутри нас. И для меня то, что мама и сын вместе, словно еще один день победы: это победа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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