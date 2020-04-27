2020-04-27T12:42:04+03:00
Общество

Можно ли ездить на дачу в Ленинградскую область на майские праздники в период карантина: рекомендации и советы

В Смольном рассказали, как ездить на дачу в Ленинградскую область на майские праздники в период карантина и какие документы при себе иметь
Александра СУРИС
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В Смольном рассказали, как ездить на дачу в Ленинградскую область на майские праздники в период карантина.В Смольном рассказали, как ездить на дачу в Ленинградскую область на майские праздники в период карантина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Майские праздники – традиционно начало дачного сезона. Сумки собраны, рассада готова – сотни тысяч петербуржцев уже считают дни, когда же наконец-то можно будет отправиться на свои садовые и дачные участки. Но пустят ли в условиях пандемии коронавируса горожан в другой регион? Не заставят ли по приезде 14 дней сидеть в карантине на даче, а потом еще 14 дней – в городе, после возвращения с участка?

В Смольном рассказали, можно ли ездить на дачу в Ленинградскую область на майские праздники в период карантина, а также дали рекомендации.

- Город и область договорились о беспрепятственных поездках петербуржцев на дачные и садовые участки в майские праздники. При соблюдении определенных условий, - подчеркнули в пресс-службе Администрации Петербурга.

Условие номер один. При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на участок или дачу. Договор аренды, тоже подойдет.

Условие номер два. В магазины на территории области – не ходить. Все покупки сделать заранее в Петербурге.

- Петербуржцы на личном автотранспорте должны следовать по маршруту до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области, - подчеркнули в Смольном.

Условие номер три. Приехал на дачу – никаких посиделок с соседями и коллективных майских шашлыков. Все контакты свести к минимуму, а пределы участка покидать только в случае необходимости.

Добавим еще одно условие – четвертое. С собой не забыть взять медицинский полис. К 1 мая 2020 года в садоводствах на территории Ленинградской области будет работать 35 амбулаторий, обслуживающих дачников в рамках ОМС.

Как рассказали в Управлении по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, сейчас власти прорабатывают вопрос о возможности проведения в амбулаториях тестов на выявление коронавирусной инфекции и продажи лекарств и медикаментов первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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