Кризис, вирус и курс валют испытывают рынок жилья в Петербурге

Насущные вопросы, связанные с покупкой недвижимости, никуда не делись. Кто-то в этом году планировал расширить жилплощадь или отселить подрастающих детей, некоторые подыскивали вариант для инвестиций. И что со всем этим делать теперь? Мы попросили экспертов Петербурга открыто рассказать о ситуации на рынке недвижимости.

КРИЗИС ЕСТЬ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Ситуация в этом секторе экономики, конечно, непростая, но и критичной ее не назовешь. - Стройки в Петербурге не остановлены, все работают в обычном режиме. В нынешнем положении увереннее всего чувствуют себя крупные компании, которые не так сильно зависят от поступления денег за купленные квартиры, - говорит директор по маркетингу и продажам ГК «Лидер Групп» в Санкт-Петербурге Виталий Виноградов. - А вот небольшие застройщики, которые возводят штучные объекты и у которых снизились продажи, могут оказаться в непростой ситуации. Возможно, им придется приостановить свою работу. Но так или иначе с трудностями в дальнейшем придется столкнуться всем. - Рынок недвижимости в ближайшие месяц-два ждет стагнация и сильнейшее падение спроса, - считает заместитель генерального директора Группы компаний «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. - Потенциальные покупатели и инвесторы в нестабильной ситуации займут выжидательную позицию. Люди не понимают, что происходит, чем все происходящее закончится, поэтому предпочитают просто ждать. Упадет не только спрос - на рынке новостроек Петербурга снизится и предложение. Впрочем, это было и до кризиса. То, что происходит сейчас, лишь усугубляет ситуацию. - В прошлом году предложение постепенно сокращалось, а в первом квартале этого года в продажу было выведено всего пять новых объектов. Это беспрецедентно мало. Причина - переход отрасли на проектное финансирование и эскроу-счета, в результате которого выросла себестоимость строительства, а некоторые компании не получили доступ к банковским кредитам, - говорит начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. - Ну а нынешний кризис еще больше снизит предложение, потому что компании будут придерживаться консервативной стратегии.

ЖДАТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ?

Ответ на этот вопрос хотят знать все: и те, кто уже запланировал покупку недвижимости, и те, кто только подумывает об этом. А новости с кричащими заголовками про обвал цен на квартиры приносят еще больше сомнений. - Сейчас все находятся в ситуации стресса и неопределенности, мы буквально тонем в потоке информации. Но стресс рано или поздно пройдет, а вот наши жизненные цели останутся. Жилищный вопрос решать все равно придется, нужно только определиться, делать это сейчас или нет. Совет тут простой: если вы четко понимаете, что вам нужна квартира, возможно, уже что-то выбрали и морально готовы к покупке - покупайте. И занимайтесь этим именно сейчас, пока не сократилась и не снизилась возможность выбора. А вот в состоянии паники никаких решений лучше не принимать, - советует Светлана Денисова. Ну а что касается цен на жилье, то все наши эксперты оказались единодушны в том, что стоимость квадратного метра уж точно не обвалится. Резко дорожать квартиры тоже не начнут, но со временем недвижимость обязательно вырастет в цене. И для этого есть объективные причины. - Во-первых, сократится предложение и соответственно вырастет стоимость квадратного метра. Во-вторых, те компании, которые еще строят и продают по старым правилам, перейдут на схему проектного финансирования, что неизбежно скажется на себестоимости строительства и цене жилья. И, наконец, стоимость строительных материалов тоже не стоит на месте, - поясняет Максим Жабин. Ну а тем, кто ждет обвала рынка, застройщики советуют вспомнить прошлые кризисы. Ни один из них не заставил квартиры резко подешеветь. - Обвала цен совершенно точно не будет, максимум, на что можно рассчитывать, - на замедление их роста, - говорит Виталий Виноградов. - Снизят стоимость «квадрата» до средней цены по рынку те, кто завысил ее в начале кризиса. Но крупные компании такими спекуляциями не занимаются. В период неопределенности они, скорее всего, будут сдерживать рост цен, чтобы сохранить свою долю рынка.

ИНВЕСТИЦИИ: ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?

Недвижимость всегда была одним из самых надежных способов сохранить сбережения. И приумножить, учитывая, что стоимость квадратного метра растет, а конкурирующих инструментов инвестирования становится все меньше (помните, с процентов по вкладам от миллиона рублей теперь нужно платить налог). На быструю прибыль в данном случае рассчитывать, конечно, не стоит, но вот вам факт: пять лет назад стоимость квадратного метра жилья на Московском проспекте составляла 90 тысяч рублей, а сейчас предложений ниже 200 тысяч за «квадрат» вы там не найдете. - В любом случае, вкладываясь в недвижимость, инвестор как минимум может сохранить свои деньги, покрыв расходы по инфляции, а в долгосрочной перспективе заработать на своем вложении, - считает Максим Жабин. - Свободных участков под строительство больше не становится, поэтому инвестировать нужно сейчас. Для тех, кому это интересно, и для всех, кто хочет научиться распоряжаться своими деньгами, компания «ЛенРусСтрой» в ближайшее время запустит программу «Школа финансовой грамотности». Мы не ставим перед собой цель готовить инвесторов. Нам хотелось бы донести до людей основы: как с выгодой для себя пользоваться банковскими продуктами, распределять бюджет, пользоваться кешбэками и выплачивать ипотеку с минимальной переплатой. Конечно, перед тем, как вкладывать деньги в недвижимость, нужно тщательно изучить предложения. Эксперты компании ПИК советуют инвестировать только в ликвидные активы. - Это проекты с продуманными инфраструктурой и благоустройством, расположенные в крупных региональных центрах, - добавили в пресс-службе компании ПИК. - Тем более что текущий момент максимально привлекателен для приобретения жилья: На недавнем совещании с представителями строительной отрасли Владимир Путин поручил ввести льготную ставку по ипотеке в размере 6,5 процента годовых. - В кризис имеет смысл выбирать объекты высокой степени готовности, так как в них риск недостроя сведен к минимуму, - советует Светлана Денисова. - Если говорить о наших проектах, то это ЖК «Огни залива»: в ближайшее время будет сдан 14-й корпус второй очереди, а к концу года - 15-й. Сделки можно провести в режиме онлайн - на сегодня это надежный и проверенный способ покупки. Еще один совет: выбирайте объекты, которые потом можно будет продать с выгодой. - Покупайте у крупных компаний, которые вошли в список системообразующих. Это значит, что государство будет следить за их деятельностью и при необходимости поддерживать, - добавляет Виталий Виноградов. - Смотрите на местоположение объекта и инфраструктуру рядом со строящимся жилым комплексом. И, конечно же, в нынешних условиях не последнее значение имеет цена. К примеру, наш ЖК AEROCITY сейчас одно из самых доступных предложений в Московском районе благодаря гибкой ценовой политике компании «Лидер Групп». Но через несколько лет это будет полноценный жилой район в Шушарах со своей инфраструктурой, парком, продуманными планировками. А значит, стоимость квартир в проекте обязательно вырастет. И последнее: не ждите лучших времен. Выросли ставки по ипотеке? Воспользуйтесь субсидированием займа государством (такие предложения уже есть) или рефинансируйте кредит, если проценты снизятся. Опасаетесь, что компания разорится? Выбирайте ту, деятельность которой гарантирует защиту дольщиков или которую поддерживает государство. Не хотите рисковать здоровьем? Покупайте квартиру онлайн - это надежно и безопасно во всех отношениях. Главное - отталкивайтесь от того, что нужно именно вам.