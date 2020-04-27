«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач из центра имени Вредена рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом

Вот уже больше двух недель центр травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге закрыт на карантин. Вспышка нового коронавируса в учреждении в какой-то момент приняла глобальный характер: врачи, не говоря уже о пациентах, заражались целыми отделениями. Не миновало поветрие и отделение патологии позвоночника и костной онкологии. Его заведующий, доктор медицинских наук Дмитрий Пташников, рассказал «Комсомолке», что чувствует человек, инфицированный SARS-CoV-2, и можно ли спутать его с обычной простудой.

По словам Пташникова, врачи в отделении заразились примерно 8-9 апреля, когда центр имени Вредена закрыли на карантин. При этом первые симптомы у самого заведующего появились уже спустя шесть-семь суток.

- Сначала я почувствовал просто небольшую ломоту в мышцах и суставах, - рассказывает специалист. - Подумал, что просто устал и перезанимался гимнастикой, которую начал делать уже здесь, на карантине, чтобы не потерять форму.

Однако тем же вечером к ломоте присоединилась температура — достаточно высокая, но не выше 38,2 градуса. И стало понятно, что это не обычное переутомление, а что-то более серьезное.

По словам Дмитрия Пташникова, ему повезло, а вот некоторые из его коллег столкнулись с куда более тяжелым течением болезни. Фото: предоставлено героем публикации

- К тому же у нас — и у меня в том числе — начали пропадать вкус и обоняние, - продолжает медик. - У кого-то частично и постепенно, у кого-то сразу и полностью. Я сам, например, запахов не чувствую вообще — экспериментировал на кофе и коньяке и с закрытыми глазами не могу отличить одно от другого. Со вкусом получше, но он все равно кажется смазанным — тот же кофе, даже если он очень крепкий, мне кажется слабым.

Вместе с тем, отмечает Пташников, ему повезло: активные симптомы болезни проявлялись лишь в течение недели, а потом постепенно сошли на нет. Другие сотрудники перенесли заражение тяжелее.

- У кого-то стремительно развивалась пневмония, - рассказывает наш собеседник. - У кого-то к слабости, ломоте и потере вкуса и обоняния вскоре присоединялись затруднение дыхания, боли в груди. У многих появлялись симптомы тяжелой интоксикации: накатывала сильная слабость, становилось трудно думать.

Все врачи, вспоминает Пташников, еще загодя, как только центр закрылся на карантин, начали активно пить противовирусные препараты — по несколько таблеток несколько раз в день. Однако это не сработало — спустя какое-то время не зараженных специалистов в отделении не осталось.

Карантин в НИИ имени Вредена длится уже больше двух недель.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас мы обходимся в основном все теми же противовирусными, - констатирует медик. - Тех, кому тяжелее, и у кого уже заметные какие-либо изменения в анализах крови, перевели на антибиотики. Что касается специфической терапии — например, те же противомалярийных лекарств — то с ней все не так просто. Дело в том, что они достаточно небезопасны и могут влиять на работу сердца и сосудов, а потому их использование требует, чтобы человек обязательно подписал информированное согласие. Из всех наших пациентов, например, на это согласились только двое.

В целом, по словам Пташникова, заражение коронавирусом чрезвычайно легко спутать с обычным гриппом или простудой. Основная проблема в том, что он самых первых симптомов до развития болезни в тяжелые формы, как правило, проходит очень мало времени. И если вовремя не распознать ее и не принять меры, последствия могут быть печальными.

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