Жаркий прогноз: Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, каким будет лето 2020

Гидрометцентр России прочит этому году стать одним из самым жарких за всю историю метеонаблюдений. Каким будет лето 2020 в Санкт-Петербурге, «Комсомолка» узнала у главного синоптика города Александра Колесова.

Как и всегда, о долгосрочных прогнозах специалисты говорят с осторожностью. Но есть вероятность, что лето нас все же порадует.

– Мы ориентируемся на показатели близкие к норме и выше нормы. Но тяжело сказать, что в Санкт-Петербурге в 2020 году будет особенно жаркое лето, сейчас об этом рано говорить – долгосрочный прогноз не всегда точен, – отметил Александр Колесов.

После аномально теплой зимы настоящее весеннее тепло в Петербурге задерживается. Как говорят в народе, погода возьмет свое. Да и насладиться апрелем петербуржцам не удалось из-за карантина.

– Прогноз Гидрометцентра России говорит о том, что этот год может войти в пятерку самых теплых. В том числе и за счет аномально теплой зимы. Лето тоже будет с положительной аномалией, там есть и сухие периоды. Но речь идет о всей территории России, – объясняет Александр Колесов. – Петербург же всегда остается немного в стороне. Близко Арктика, и чуть проходит антициклон – у нас сразу холодно.

Тоже самое происходит и сейчас – холодные воздушные массы не дали распогодиться апрелю. Но к первым майским праздникам все-таки синоптики ждут улучшения погоды.

– Потепление будет где-то с 3-4 мая, придут циклоны и принесут теплую воздушную массу. Не будет отрицательных температур ночью, не будет осадков в виде снега. Но ожидаются дожди. А затем будет все теплее и теплее, и мы выйдем на долгожданные 10-15 градусов, – отмечает главный синоптик Петербурга.