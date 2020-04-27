Эксперт: у людей, переболевших коронавирусом, может не формироваться иммунитет

Одним из главных вопросов, связанных с новым коронавирусом SARS-CoV-2, по-прежнему остается вопрос приобретенного иммунитета. По словам специалистов, однозначно заявить о том, что люди, которые уже перенесли болезнь, не могут заразиться ею снова, на данном этапе исследований невозможно.

- Действительно, существуют некие предпосылки к тому, что после выздоровления у человека формируются антитела, и эти антитела могут защищать организм от повторного заражения, - констатирует врач-эксперт Тимур Пестерев. - Однако так это или нет, и если так, то каким именно будет этот иммунитет — длительным или краткосрочным — пока, к сожалению, нельзя. Для этого необходимы более длительные и масштабные исследования.

Такой же позиции придерживаются и другие специалисты. Так, заместитель директора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в интервью «КП-Санкт-Петербург» отмечал, что процесс формирования иммунитета к новому коронавирусу еще до конца не изучен.

- С одной стороны, у переболевших формируются антитела, а потому их кровь может помогать людям с тяжелыми формами заболевания, - констатировал эксперт. - С другой, - в разных странах все-таки регистрировались случаи повторного заражения. Хотя мы не исключаем, что это могут быть ошибочные данные: например, человек поступил в больницу с пневмонией, ее списали на коронавирус, вылечили, а потом он уже не самом деле заразился коронавирусом. Одним словом, нужны дополнительные исследования.