«Ни одно ритуальное агентство не берется за похороны»:Третьим врачом, умершим в Санкт-Петербурге от коронавируса, оказалась 69-летняя женщина со скорой

В Санкт-Петербурге от коронавируса умер еще один врач. Это уже третья смерть медика от Covid-19 в Северной столице за последние четыре дня.

Несмотря на то, что официально комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не озвучил причину смерти Антонины Рынды, ее дети получили свидетельство о кончине матери с указанным диагнозом «коронавирус». Сыновья 69-летней Антонины Яковлевны рассказали «КП-Петербург», что женщина почувствовала недомогание 8 апреля, вернувшись домой с работы в Городской станции скорой медицинской помощи. Несколько дней она провела дома, после чего ее увезли в Боткинскую больницу, где она умерла 24 апреля.

- Где именно мама заразилась, сейчас не узнать, - вздыхает младший сын Антонины Рынды Александр. – Она до последнего ездила на работу на общественном транспорте, хотя мы и просили ее оставить опасную работу. Но не могла она бросить людей - она 45 лет в медицине, спасла немало жизней, она не могла без этого! При этом о своих болезнях никогда не рассказывала. И в это раз от всех все держала в секрете.

Как вспоминают дети Рынды, 8 апреля у нее поднялась температура до 38,5, начался кашель. Так продолжалось несколько дней, пока женщина совсем не начала задыхаться.

Вскрытие показало наличие коронавируса

- Мама, когда заболела, не говорила о своем здоровье, а спрашивала, как мы себя чувствуем, интересовалась обстановкой в городе. А потом позвонила и сказала: «Саша, меня везут в больницу». Ей стало жутко плохо, - продолжает Александр. – Первое время она была в обычной палате. Но потом температура начала прыгать с 37 и до 40. Началась лихорадка. Через 5 дней маму перевели в реанимацию. Медсестра, которая ее видела, говорила, что у нее было жуткое состояние. Она с трудом общалась и с трудом передвигалась.

Антонине Яковлевне, по словам детей, поставили аппарат искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, из которой периодически вытаскивали.

- Я каждое утро и вечером звонил в реанимацию, спрашивал, в каком состоянии мама, - продолжает Александр. – 23 апреля мне сообщили, что ей лучше. Врачи делали все возможное и невозможное. Говорили, что есть шанс, что мама пойдет на поправку. А на следующий день мама умерла.

Дети Антонины Яковлевны находятся сейчас в подавленном состоянии. Произошедшее для них - настоящий шок. Ведь еще пару недель назад они с мамой строили планы на жизнь.

- У мамы трое внуков и одна внучка, она говорила, что хочет забирать их из садика, водить в театр, музеи, - вздыхает Александр. – А сейчас ее не стало…

Родным Рындык уже выдали справку о смерти, в ней указан подтвержденный диагноз "коронавирус".

- Очень тяжело получать такие документы, - поясняет старший сын Антонины Антон. – Вирус сначала поразил легкие мамы. Потом, за три-четыре дня, весь организм. Ни одно ритуальное агентство не берется за похороны. Попрощаться не дают. Отец в тяжелом состоянии. Он один в квартире на самоизоляции. Видеться с ним нельзя. Нам разрешили только кремировать маму, потому что она хотела быть похоронена на Ломоносовском кладбище вместе со своей матерью. На кремацию ее повезет спецмашина. Она будет свободна только 1 мая. О какой-либо компенсации нам пока никто ничего не говорил.

ОФИЦИАЛЬНО

"Комиссия установить взаимосвязь между работой и заболеванием"

- Вывод о взаимосвязи между смертью и исполнением профессионального долга будет принимать комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист, - поясняют в комитете по здравоохранению Петербурга. - Единовременные выплаты членам семей медицинских работников будут производиться на основании выводов, предоставленных Комиссиями медицинских учреждений. В настоящее время Комитет по здравоохранению ведет работу по учету медицинских работников, скончавшихся в результате заражения COVID-19. Данные будут публиковаться официально. Администрацией Петербурга принято решение оказывать помощь семьям медиков, скончавшихся в результате заражения COVID-19 при исполнении служебного долга, выделяя средства на организацию похорон.