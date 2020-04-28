Исторические фонари с Марсова поля увезли на реставрацию

На Марсовом поле демонтировали восемь исторических светильников – чугунные фонари увезли на реставрацию. О начале работ рассказали 28 апреля в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Всего таких уличных торшеров там шестнадцать, но начать решили с самых пострадавших.

– Демонтаж начался с восьми наиболее аварийных фонарей и их элементов: на двух фонарях отсутствуют светильные камеры, на некоторых – декоративные элементы, люки в цокольной части опоры. От двух фонарей остались лишь тумбы основания, – рассказали в пресс-службе КГИОП.

Последний раз фонари ремонтировали в 1966 году. Фото: КГИОП.

На чугунных конструкциях образовалась коррозия, некоторые исторические детали на фонарях утрачены, а декоративные элементы «красуются» с выбоинами, сколами и трещинами. Последний раз ремонтировали светильники в 1966 году. А в наше время приступить к реставрации долго не могли, потому что фонари не числились на балансе ни одной организации. После того, как в 2017 году торшеры передали в ведение «Ленсвета», с ними запланировали работу.

– Реставрационные работы займут около полутора лет. Затем фонари будут установлены на прежнее место вокруг мемориала, электроснабжение будет осуществляться по новым кабельным линиям, – добавили в Комитете.

Оставшиеся восемь старинных светильника отправят на реставрацию в следующем году. Кроме того, в 2021 году займутся реконструкцией всего наружного освещения на Марсовом поле. Фонарей там, конечно, намного больше шестнадцати. В том числе и те, что установили в советские годы в стилистике того времени – опоры с белыми плафонами.

Сначала специалисты займутся ремонтом восьми исторических фонарей. Фото: КГИОП.

– Будет проводиться весь комплекс работ по наружному освещению, а также по проекту «Безопасный город» с установкой дополнительных камер на существующих опорах. Планируется сохранение цветовой температуры светильников, это фактически натриевый свет, – отметил заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов.

КСТАТИ

Шестнадцать старинных фонарей не были изначально придуманы для Марсова поля. Их изготовили для Благовещенского моста, который открыли в 1850 году. Украшали и освещали его эти фонари вплоть до капитального ремонта переправы в 1913 году. Затем светильники решили перенести в другое место: они успели постоять и у Главного штаба, и у ограды Летнего сада. А в 1934 году фонари установили на Марсовом поле.