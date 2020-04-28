2020-04-28T12:39:40+03:00
Общество

Royal Park разработал мобильное приложение для жителей

Теперь собственники квартир могут удаленно оплачивать счета за коммунальные услуги и заказывать различные услуги
Степан СТЕПАНОВ
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Royal Park разработал мобильное приложение для жителей. Фото предоставлено управляющей компанией Royal Park.Royal Park разработал мобильное приложение для жителей. Фото предоставлено управляющей компанией Royal Park.
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Управляющая компания Royal Park разработала собственное мобильное приложение для жителей элитного комплекса на Петровском острове, интегрированное в систему «умный дом». Теперь собственники квартир смогут удаленно контролировать показания счетчиков, просматривать видеокамеры и оплачивать счета за коммунальные и жилищные услуги, а также заказывать дополнительные сервисы, такие как уборка, стирка одежды в прачечной или выгул собаки.

«Роял Парк: мобильное приложение жителя» разработано товариществом собственников недвижимости (ТСН) Royal park и доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Также доступен сайт управляющей компании: www.royal-park.club.

- Через мобильное приложение или веб-интерфейс все жители смогут получить доступ к своему личному кабинету. В нем будут отображаться показания счетчиков, баланс и новости жилого комплекса. Собственники смогут оставлять заявки на срочный ремонт или сервис, контролируя процесс обработки своих обращений, заказывать и оплачивать дополнительные услуги, участвовать в опросах товарищества. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно будет получить доступ на территорию комплекса — открыть ворота, заехать в паркинг — или просмотреть нужные видеокамеры, к примеру, направленные на детскую площадку, во двор или на ворота, — рассказывает председатель ТСН Royal Park Григорий Орлик.

В ближайшее время в разделе дополнительных услуг появятся новые функции. ТСН заключает договоры с компаниями, предоставляющими сервис химчистки, прачечной, выгула собак, уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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