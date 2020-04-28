2020-04-28T14:15:07+03:00
Общество

В День Победы военная авиация пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России

Более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны поднимутся в воздух 9 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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9 мая 2020 года военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами9 мая 2020 года военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Боевая авиация Западного военного округа пролетит в День Победы в 12 городах России. Более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в 9 мая 2020 года поднимутся в воздух над Санкт-Петербургом, а также другими городами дислокации войск Западного военного округа.

В небо поднимутся самолеты и вертолеты ЗВО Фото: Олег ЗОЛОТО

В небо поднимутся самолеты и вертолеты ЗВОФото: Олег ЗОЛОТО

- Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, - заявил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

Экипажи боевой авиации пролетят над центральными площадями Фото: Олег ЗОЛОТО

Экипажи боевой авиации пролетят над центральными площадямиФото: Олег ЗОЛОТО

Помимо Северной столицы, линейные, праздничные пролеты пройдут в воздушном пространстве Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.

В небо поднимутся боле 1000 самолетов Фото: Олег ЗОЛОТО

В небо поднимутся боле 1000 самолетовФото: Олег ЗОЛОТО

В парадном строю над городами пролетят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

В 2020 году отмечается 75-летние Победы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В 2020 году отмечается 75-летние ПобедыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ИСТОЧНИК KP.RU

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