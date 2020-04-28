Петербургские ученые лечат коронавирусных больных горячими ингаляциями кислородом и гелием

Сразу два новых метода борьбы с коронавирусом разрабатывают и испытывают в Петербурге. Один предполагает горячие ингаляции, второй – облучение лазером и заражение и так инфицированных пациентов еще одним, «лечебным», вирусом.

«ЛЕЧЕБНЫЙ» ВИРУС

Препаратов, способных победить коронавирус, пока нет, поэтому ученые параллельно с их созданием ищут альтернативные способы борьбы с инфекцией. Об интересных разработках в этом направлении рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, академик Валерий Черешнев.

УрО РАН работает над альтернативными методами совместно со специалистами Военно-медицинской академии и ее подразделений, петербургского Центра передовых радиационных медицинских и биологических технологий, а также московского Института медико-биологических проблем.

Первый метод базируется на активации у зараженного так называемой интерфероновой защиты – той самой, что спасает нас от привычных вирусов, например, гриппа.

– Мы обнаружили, что в организмах природных источников коронавируса – летучей и крылатой мыши и чешуйчатого муравьеда, который является посредником при распространении инфекции, – одновременно присутствуют и вирус Сендай, – объясняет Валерий Черешнев. – Он действует противоположно коронавирусу: симбиоз организма с вирусом Сендай препятствует развитию коронавирусной пневмонии. Сендай как бы повышает все иммунологическое, а коронавирус – тормозит. Именно потому летучие мыши и муравьеды могут распространять коронавирус, но сами им не заражаются.

В 18 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Для человека вирус Сендай безопасен, это доказано. Сегодня его применяют в виротерапии рака. По сути, Сендай является антагонистом «ковида», «лечебным» по отношению к нему. Такое явление, открытое еще в прошлом веке, называется интерференцией вирусов.

В экспериментах на мышах, которых заразили высокопатогенным вирусом гриппа, Сендай показал себя очень благотворно: благодаря нему, выживаемость хвостатых подопытных увеличивалась примерно в девять раза. Еще лучше оказался результат по выживаемости – в 18 раз – при одновременном введении и вируса Сендай, и противогриппозной вакцины Ваксигрип. При это в обоих вариантах Сендай и Сендай совместно с Ваксигрипом вводили как вакцину, то есть заранее, в качестве защиты от коронавируса.

Еще один способ защититься от «ковида» – белки теплового шока. Их наша иммунная система образует при любой опасности: психической или механической травме, кровопотере, попадании в организм опасного микроорганизма. Белки можно вводить и отдельно, но самые лучшие результаты – выживаемость в четыре раза выше, чем без вакцинирования, – достигли, когда белки вырабатывал сам организм мышей. Для этого на место, в которое вводили вакцину, светили инфракрасным лазером в течение одной-двух минут. Такая нехитрая процедура делала вакцину в два раза эффективнее.

90 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ

Если человек уже подхватил коронавирус, и инфекция протекает тяжело, есть еще один метод – ингаляции подогретой смесью кислорода и гелия.

– Смесь нагревается до температуры свыше 90 градусов по Цельсию. Если бы это был обычный воздух, то был бы ожог, но за счет гелия бронхи легко переносят эту температуру, – отмечает академик Черешнев. – Время обработки – три-пять минут. Этого достаточно, ведь известно, что уже при 60-70 градусах вирус погибает за несколько минут. Мы с коллегами уже разработали приборы для вдыхания.

Горячий газ предупреждает коронавирусную пневмонию и останавливает ее развитие, – а значит, пациент может избежать подключения к ИВЛ. Для большей эффективности горячие ингаляции комбинируют с ингаляциями гепарином и флуимуцилом.

В отличие от профилактических методов, которые опробовали пока лишь на мышах и которые еще ждут разрешения на внедрение, метод ингаляций опробовали на людях. Как «Комсомолке» сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, в стационарах Петербурга, которые принимают всех зараженных коронавирусом в регионе, его еще не внедрили.

Зато площадкой для исследований петербургских и уральских ученых стала Республиканская клиническая больница Коми в Сыктывкаре. Лечение ведут под началом вице-президент петербургского Центра передовых радиационных медицинских и биологических технологий, полковника медицинской службы, доктора медицинских наук Сергея Оникиенко. Последние две недели ингаляции проводят 40 тяжелым пациентам, и они все еще не требуют ИВЛ, а, наоборот, постепенно идут на поправку.

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