«Будет скандал!»: Как журналистов «Комсомолки» пытались выгнать с Нового Колпинского кладбища, которое работало на Радоницу

С самого утра во вторник петербруржцы, зная, что официально кладбища города закрыты из-за ситуации с коронавирусом, все равно отправились на погосты. Радоница.

Желающие проникнуть на территорию Нового Колпинского кладбища, например, ловко находили лазейки, а сотрудники администрации лишь разводили руками: «Как мы их выгоним?». Действительно, как? Главные ворота закрыты, а вот сбоку, если пройти по еле-заметной тропинке, спокойно можно зайти внутрь. Полицейских патрулей нет.

На Новое Колпинское кладбище люди стали стягиваться с самого утра.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы тут сегодня опалубку памятника заказали. Еще бы нас не пустили за такие деньжищи! - бурчит одна из посетительниц кладбища.

- Я если захочу прийти, кто мне помешает? – подхватывает ее спутник - Тут и с других сторон проходы есть, найду уж, как попасть. Вон со стороны домов все пешком сюда приходят.

По распоряжению Роспотребнадзора кладбища закрыты до 1 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН

За час мы насчитали на кладбище больше 20 человек. Кто-то нес к могилам цветы, кто-то курил и вел беседы на лавочках. А одна компания даже не постеснялась устроить импровизированные поминки.

Новое Колпинское кладбище само по себе небольшое, но именно здесь находится один из участков, где в Санкт-Петербурге хоронят умерших от коронавируса. Мы отыскали это место. Сейчас здесь уже четыре захоронения. Одна могила была полностью подготовлена: по бокам натянута ткань, дно засыпано известью. Но когда состоятся похороны, сотрудники кладбища не ответили. Еще две могилы были только что вырыты. Всего количество мест на этом участке не меньше сотни.

Умерших от COVID-19 хоронят на отдельном участке и с соблюдением техники безопасности.Фото: Артем КИЛЬКИН

По новым правилам умерших от коронавируса людей хоронит администрация кладбища, причем сотрудники, которые в этом участвуют, должны быть в спецодежде и респираторах.

- Да, мы только в спецзащите работаем. У нас все имеется, - подтвердил нам один из работников.

Могилы петербуржцев, умерших от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поначалу наше присутствие на кладбище никого не смущало, как неожиданно на нас буквально налетели два здоровяка. Тот, что поразговорчивее, представился (хоть и не сразу) начальником участка Юрием Андреевым. Второй сказал, что просто здесь работает - больше ни слова не проронил.

Импровизированные поминки в родительский день.Фото: Артем КИЛЬКИН

Выяснив, что мы журналисты, Юрий с завидной настойчивостью и пластикой в стиле девяностых требовал покинуть территорию кладбища. На вопрос, почему он хочет выгнать только нас и никого более, он пригрозил полицией. На полицию мы согласились. В итоге Юрий кому-то позвонил и имел продолжительную беседу.

- Будет скандал из-за того, что у меня тут проходной двор! – донеслись обрывки разговора.

Хоть не обошлось без нарушителей, людей в этом году все же в разы меньше, чем обычно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Положив трубку, Юрий предпринял еще пару попыток отправить нас восвояси, но в итоге после того, как мы спросили его, почему люди спокойно могут войти на кладбище, ушел сам, отметив, что не хочет отвечать на наши вопросы. Молчаливый здоровяк ушел следом. А машины продолжали подъезжать, люди все шли в обход ворот по маленькой тропинке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776002" frameborder="0"></iframe> Люди проходят на кладбище спокойно мимо ворот.Алина ЧЕМЕРИС

Но даже несмотря на нарушения, петербуржцам стоит отдать должное: большинство все же предпочли соблюдать правила и воздержаться от поездок на кладбище. Как рассказали нам работники цветочного киоска при погосте (он тоже работал, - примеч.Авт.), карантин делает свое дело: хоть поток людей и не прерывается, посетителей все же мало. Обычно на Радоницу народу в несколько раз больше.