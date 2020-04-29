«Погибли шестеро девочек, их мама и отчим»: Многодетная семья заживо сгорела во время ночного пожара доме в Выборге

Семью Шнитковых из Выборга знали все в округе. 30-летний Денис и и 32-летняя Юлия воспитывали семерых дочерей: 15-летнюю, 8-летнюю, 6-летнюю, 3-летнюю, 2-летнюю, годовалую девочку и совсем младенца - месячную девочку. Друзья семьи признаются, что Шнитковы жили небогато, но детей старались обеспечить всем необходимым. В обносках или голодных девочек никогда не видели. Денис занимался ремонтами, Юля в это время готовила всем ужин и убиралась в двухэтажном доме.

- Я в тот день видела Дениса, он шел с работы, уставший, но трезвый, - рассказала "КП-Петербург" соседка семьи Наталья. - Они иногда выпивали, но в этот день были трезвые, понимаете? О детях они заботились, так, что у опеки претензий никогда не было. Да и девочки у них были очень хорошие.

Пожар в доме многодетной семьи разгорелся глубокой ночь. В доме все спали, поэтому среагировать никто не успел...

- Когда начался пожар, я сразу же примчалась к их дому, - продолжает соседка. - Но там такой огонь был, что близко не подойти. Мне сказали, что спастись сумел только один человек - брат Юли. Он ночевал с ними. Остальным было уже не помочь. Пожарные из-за сильного огня даже не могли подойти, поливали дома рядом.

В пожаре, по предварительной информации, погибли супруги и шестеро детей. Старшая дочь этой ночью была у бабушки. Это ее и спасло.

- Я хожу к бабушки часто помогать ей по дому: прибраться, постирать, приготовить ей поесть, - поясняет Ирина (имя девочки изменено - прим.ред.). - В этот раз осталась у нее ночевать, я даже и представить не могла, что все так обернется. Пока что помощи никакой мне не надо. Я еще в полиции, у меня в голове все перевернулось.

По словам соседей, дом многодетной семьи был уже обветшалый и непригодный для проживания. Причину ЧП сейчас устанавливают спасатели. Им удалось найти на пепелище пока шесть тел.

- В 1:30 29 апреля поступило сообщение о пожаре в городе Выборге на улице Малая Водяная, - сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти. - По прибытии было установлено что горит одноэтажный деревянный жилой дом с мансардой площадью 120 квадратных метров. В 3:10 пожар был ликвидирован. При разборе завалов на месте пожара обнаружены останки шести человек, пол и возраст устанавливаются. Работы на месте продолжаются. Проводится дознание, работает пожарно-испытательная лаборатория и Следственный комитет.