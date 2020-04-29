Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша: Дача лучше зарубежных курортов

Легенда петербургской субкультуры, рок-музыкант, фронтмен группы «АукцЫон», поэт, киноактер и президент благотворительного фонда «Гаркундель» Олег Гаркуша проводит вдали от города весь летний сезон. Он обожает дачу, которая находится в Невской дубровке в деревне Пески. Артист поделился подробностями загородной жизни.

— Олег, правда, что вы предпочитаете свою дачу всевозможным курортам?

— Я в принципе не люблю посещать другие страны специально для отдыха. Но когда мы с группой едем на гастроли в Америку, в Израиль или еще куда-то, тогда, да, параллельно с выступлениями можно покупаться, погулять и так далее. А так, чтобы целенаправленно поехать в Турцию или Грецию — нет. Это не моя история. На третий день я уже домой хочу.

А на даче в деревне Пески я чувствую себя комфортно. Покой, тишина, до Невы рукой подать. Ехать на машине от дома до дома всего час. Я все свое свободное летнее время провожу там.

Клип для песни «АукцЫона» «Дорога» снимался на даче. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКОФото: Андрей Федечко

— Когда открываете сезон?

— Я уже сейчас хочу, но меня жена пока не отпускает. Холодновато еще. В прошлые годы сезон мы открывали где-то после 9 мая. И потом я там до осени живу. А что летом в городе делать?

— Вы сами принимали участие в строительстве дома?

— Стройкой в основном занимались родители моей жены. Они соорудили его из подручных средств в начале 90-х годов. По досочке, по досочке и построили двухэтажный дом. Две комнаты наверху. Две в низу. Со временем обложили его кирпичом, а когда появились современные материалы, обшили сайдингом. Чуть позже появилась и красная ондулиновая крыша вместо шиферной. А флюгер в виде петушка разукрасил мой друг, художник Гавриил Лубнин.

У меня руки не заточены под строительство. Единственное, в чем я принял активное участие — это в выкапывании погреба под домом. А так в целом всегда был на подхвате — подай, принеси. Мне по душе другое.

— И что же? Отдыхать на даче?

— Не, я больше работаю, чем отдыхаю. Мне это нравится. Приехал, затопил печку, переоделся, и вперед — по хозяйству. В перерывах — посидел, покурил, почитал. Потом опять за дело. На даче работы всегда хватает. Вскопать, прополоть, покосить. Первое и второе я не очень люблю, но надо. Косить интереснее. Есть газонокосилка, которая с одной стороны помогает, с другой не быстро с ней получается. Чтобы привести участок в аккуратное состояние требуется минимум три дня. Плюс необходимо убраться за забором.

ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Олег Гаркуша, группа «АукцЫон» ч1 00:00 00:00

— Дрова, наверное, колите?

— Нет. Дрова мы заказываем уже колотые, их хватает на пару лет. Воду тоже таскать не нужно. На участке есть скважина, там стоит мотор, так что для полива и для жизни вода всегда есть.

— Ну баньку-то точно топите?

— Очень люблю баню. Но наша старенькая, она сколочена давно родственниками жены, которых сейчас уже нет, и над ней надо немного поработать. Заменить, например, проржавевший котел. Пока пользуемся душем с нагревательной системой воды.

— А купальный сезон, когда открываете?

— Когда Нева прогреется, тогда и открываю. Река достаточно холодна и для ее прогрева требуется много солнца. На берегу очень хороший пляж. От дома идти всего минут десять. Обычно хожу купаться в плавках, практически голый. Чудесная местность, природа, все замечательно.

— Только купаетесь или рыбачите тоже?

— Купаюсь. Мне терпения не хватает стоять подолгу с удочкой у реки.

Чай свой еще не выращивает, а вот ягоды, чтобы пить чай с вареньем, - уже давно. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО

— Что сажаете на участке?

— Все дозировано. В парниках огурцы и помидоры. На открытых грядках — клубнику и зелень. Раньше родственники засаживали плотно все 12 соток. А у меня минимализм. Остальное трава. Некогда ухаживать. Крыжовник, смородина, малина и яблоки сами растут.

— Варенье варите?

— Да, меня научили, точнее, показали один раз как его правильно варить. И я варю. Жена мне тоже помогает. Она занимается в основном цветами, сборкой урожая и огурцы с помидорами в банки закручивает. Но все опять же без фанатизма, по ситуации.

— В лес по грибы ходите?

— Да, конечно, лес — это вообще кайфадром. У нас не такой уж богатый на белые грибы или подосиновики лес. Но я знаю особые места, где собираю рыжики и волнушки для соления. И солю их тоже сам. Это называется горячий засол. Грибы нужно почистить, промыть и сварить. Потом они раскладываются по банкам с лаврушкой, смородиновым листом, прочими ингредиентами и заливаются специальным рассолом.

— А что готовите на даче?

— Самую простую еду на печке. Гречка с тушонкой или сосисками, картошка с грибами. Все вот эти традиции, связанные с мангалами и шашлыками я не люблю.

— У вас отличный велосипед.

— Да, хороший, но мне особенно некогда на нем кататься.

— Дача является для вас источником вдохновения?

— Конечно. Здесь много чего было создано. Например, на написание песен «Лесная» и «Кораблик» нас с моими друзьями вдохновило именно это место. И клип для песни «АукцЫона» «Дорога» тоже снимался здесь. Я очень часто пишу стихи в дачном уединении. Сейчас уже почти готова новая книжка. Думаю, что к осени она уже будет проиллюстрирована и издана. Название пока не могу сказать. Это не только стихи, но и различные истории, связанные с моими поклонниками и другими людьми. Такие, знаете — зарисовки из жизни.

— Олег, у вас в следующем году 23 февраля юбилей, 60 лет. Какие планы по этому поводу?

— У меня? Планы? Дожить бы до юбилея (смеется). Вы же знаете, жизнь наша сиюминутная, вообще загадывать бесполезно. Что-нибудь организуем, какой-нибудь концерт в «Гаркунделе», например. Главное, чтобы все были живы и здоровы.

На участке музыкант больше работает, чем отдыхает. Но ему это нравится. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Рецепты от Олега Гаркуши

Гречневая каша с тушенкой и грибами

НУЖНО: Крупа гречневая 1 стакан

Вода 2 стакана

Лук репчатый 1 штука

Морковь 1 штука

Тушенка 1 банка

Грибы 300 грамм

Специи по вкусу

ГОТОВИМ: Гречку отвариваем в подсоленой воде в соотношении 1/2. Отдельно делаем зажарку из лука моркови. В готовую зажарку добавляем тушенку. Перемешиваем. Добавляем отварные лесные грибы. Соль и специи — по вкусу. Перемешиваем готовую начинку с гречкой и горячей подаем к столу.

Жареный картофель с грибами

НУЖНО: Картофель - 1 килограмм

Грибы свежие - 300-400 грамм

Лук 2 штуки

Масло растительное без запаха - 150 грамм примерно

Соль – 1 чайная ложка

ГОТОВИМ: Грибы обжариваем на растительном масле, на сильном огне, помешивая, до золотистого цвета (примерно 5-10 минут). Отдельно обжариваем лук до золотистого цвета (7 минут). Затем его вынуть. В сковороду добавляем масло. Жарим картошку без крышки на сильном огне. Через 5-7 минут, когда снизу образуется румяная корочка, картофель перемешиваем и продолжаем жарить на среднем огне без крышки. Каждые 3-5 минут переворачиваем картошку снизу вверх. Незадолго до готовности картофеля добавляем в сковороду грибы и лук, солим и еще раз перемешиваем. Жарим еще примерно 5 минут и все - жареная картошка с грибами готова!

Малиновое варенье «пятиминутка»

НУЖНО: Малина 1,5 килограмма

Сахар -1,5 килограмма

ГОТОВИМ: Перебираем, удаляем плодоножки и промываем ягоды. Затем перекладываем их в эмалированную посуду и разминаем. Засыпаем все сахаром и перемешиваем. Надо дать постоять один час, чтобы сахар растворился. Затем ставим на очень медленный огонь и периодически помешиваем, надо дождаться пока весь сахар не растворится полностью. Затем огонь прибавляем и доводим сироп до кипения. Во время приготовления будет появляться пена, которую нужно будет обязательно снимать. После начала закипания следим за временем – надо дать покипеть всего 5 минут. Затем раскладываем варенье в готовые простерилизованные банки и плотно закрываем крышкой. Еще один совет: надо перевернуть банки, накрыть их полотенцем и оставить до полного остывания.