Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша: Дача лучше зарубежных курортов
Легенда петербургской субкультуры, рок-музыкант, фронтмен группы «АукцЫон», поэт, киноактер и президент благотворительного фонда «Гаркундель» Олег Гаркуша проводит вдали от города весь летний сезон. Он обожает дачу, которая находится в Невской дубровке в деревне Пески. Артист поделился подробностями загородной жизни.
— Олег, правда, что вы предпочитаете свою дачу всевозможным курортам?
— Я в принципе не люблю посещать другие страны специально для отдыха. Но когда мы с группой едем на гастроли в Америку, в Израиль или еще куда-то, тогда, да, параллельно с выступлениями можно покупаться, погулять и так далее. А так, чтобы целенаправленно поехать в Турцию или Грецию — нет. Это не моя история. На третий день я уже домой хочу.
А на даче в деревне Пески я чувствую себя комфортно. Покой, тишина, до Невы рукой подать. Ехать на машине от дома до дома всего час. Я все свое свободное летнее время провожу там.
Клип для песни «АукцЫона» «Дорога» снимался на даче. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКОФото: Андрей Федечко
— Когда открываете сезон?
— Я уже сейчас хочу, но меня жена пока не отпускает. Холодновато еще. В прошлые годы сезон мы открывали где-то после 9 мая. И потом я там до осени живу. А что летом в городе делать?
— Вы сами принимали участие в строительстве дома?
— Стройкой в основном занимались родители моей жены. Они соорудили его из подручных средств в начале 90-х годов. По досочке, по досочке и построили двухэтажный дом. Две комнаты наверху. Две в низу. Со временем обложили его кирпичом, а когда появились современные материалы, обшили сайдингом. Чуть позже появилась и красная ондулиновая крыша вместо шиферной. А флюгер в виде петушка разукрасил мой друг, художник Гавриил Лубнин.
У меня руки не заточены под строительство. Единственное, в чем я принял активное участие — это в выкапывании погреба под домом. А так в целом всегда был на подхвате — подай, принеси. Мне по душе другое.
— И что же? Отдыхать на даче?
— Не, я больше работаю, чем отдыхаю. Мне это нравится. Приехал, затопил печку, переоделся, и вперед — по хозяйству. В перерывах — посидел, покурил, почитал. Потом опять за дело. На даче работы всегда хватает. Вскопать, прополоть, покосить. Первое и второе я не очень люблю, но надо. Косить интереснее. Есть газонокосилка, которая с одной стороны помогает, с другой не быстро с ней получается. Чтобы привести участок в аккуратное состояние требуется минимум три дня. Плюс необходимо убраться за забором.
ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Олег Гаркуша, группа «АукцЫон» ч1
— Дрова, наверное, колите?
— Нет. Дрова мы заказываем уже колотые, их хватает на пару лет. Воду тоже таскать не нужно. На участке есть скважина, там стоит мотор, так что для полива и для жизни вода всегда есть.
— Ну баньку-то точно топите?
— Очень люблю баню. Но наша старенькая, она сколочена давно родственниками жены, которых сейчас уже нет, и над ней надо немного поработать. Заменить, например, проржавевший котел. Пока пользуемся душем с нагревательной системой воды.
— А купальный сезон, когда открываете?
— Когда Нева прогреется, тогда и открываю. Река достаточно холодна и для ее прогрева требуется много солнца. На берегу очень хороший пляж. От дома идти всего минут десять. Обычно хожу купаться в плавках, практически голый. Чудесная местность, природа, все замечательно.
— Только купаетесь или рыбачите тоже?
— Купаюсь. Мне терпения не хватает стоять подолгу с удочкой у реки.
Чай свой еще не выращивает, а вот ягоды, чтобы пить чай с вареньем, - уже давно. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО
— Что сажаете на участке?
— Все дозировано. В парниках огурцы и помидоры. На открытых грядках — клубнику и зелень. Раньше родственники засаживали плотно все 12 соток. А у меня минимализм. Остальное трава. Некогда ухаживать. Крыжовник, смородина, малина и яблоки сами растут.
— Варенье варите?
— Да, меня научили, точнее, показали один раз как его правильно варить. И я варю. Жена мне тоже помогает. Она занимается в основном цветами, сборкой урожая и огурцы с помидорами в банки закручивает. Но все опять же без фанатизма, по ситуации.
— В лес по грибы ходите?
— Да, конечно, лес — это вообще кайфадром. У нас не такой уж богатый на белые грибы или подосиновики лес. Но я знаю особые места, где собираю рыжики и волнушки для соления. И солю их тоже сам. Это называется горячий засол. Грибы нужно почистить, промыть и сварить. Потом они раскладываются по банкам с лаврушкой, смородиновым листом, прочими ингредиентами и заливаются специальным рассолом.
— А что готовите на даче?
— Самую простую еду на печке. Гречка с тушонкой или сосисками, картошка с грибами. Все вот эти традиции, связанные с мангалами и шашлыками я не люблю.
— У вас отличный велосипед.
— Да, хороший, но мне особенно некогда на нем кататься.
— Дача является для вас источником вдохновения?
— Конечно. Здесь много чего было создано. Например, на написание песен «Лесная» и «Кораблик» нас с моими друзьями вдохновило именно это место. И клип для песни «АукцЫона» «Дорога» тоже снимался здесь. Я очень часто пишу стихи в дачном уединении. Сейчас уже почти готова новая книжка. Думаю, что к осени она уже будет проиллюстрирована и издана. Название пока не могу сказать. Это не только стихи, но и различные истории, связанные с моими поклонниками и другими людьми. Такие, знаете — зарисовки из жизни.
— Олег, у вас в следующем году 23 февраля юбилей, 60 лет. Какие планы по этому поводу?
— У меня? Планы? Дожить бы до юбилея (смеется). Вы же знаете, жизнь наша сиюминутная, вообще загадывать бесполезно. Что-нибудь организуем, какой-нибудь концерт в «Гаркунделе», например. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
На участке музыкант больше работает, чем отдыхает. Но ему это нравится. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Рецепты от Олега Гаркуши
Гречневая каша с тушенкой и грибами
НУЖНО: Крупа гречневая 1 стакан
Вода 2 стакана
Лук репчатый 1 штука
Морковь 1 штука
Тушенка 1 банка
Грибы 300 грамм
Специи по вкусу
ГОТОВИМ: Гречку отвариваем в подсоленой воде в соотношении 1/2. Отдельно делаем зажарку из лука моркови. В готовую зажарку добавляем тушенку. Перемешиваем. Добавляем отварные лесные грибы. Соль и специи — по вкусу. Перемешиваем готовую начинку с гречкой и горячей подаем к столу.
Жареный картофель с грибами
НУЖНО: Картофель - 1 килограмм
Грибы свежие - 300-400 грамм
Лук 2 штуки
Масло растительное без запаха - 150 грамм примерно
Соль – 1 чайная ложка
ГОТОВИМ: Грибы обжариваем на растительном масле, на сильном огне, помешивая, до золотистого цвета (примерно 5-10 минут). Отдельно обжариваем лук до золотистого цвета (7 минут). Затем его вынуть. В сковороду добавляем масло. Жарим картошку без крышки на сильном огне. Через 5-7 минут, когда снизу образуется румяная корочка, картофель перемешиваем и продолжаем жарить на среднем огне без крышки. Каждые 3-5 минут переворачиваем картошку снизу вверх. Незадолго до готовности картофеля добавляем в сковороду грибы и лук, солим и еще раз перемешиваем. Жарим еще примерно 5 минут и все - жареная картошка с грибами готова!
Малиновое варенье «пятиминутка»
НУЖНО: Малина 1,5 килограмма
Сахар -1,5 килограмма
ГОТОВИМ: Перебираем, удаляем плодоножки и промываем ягоды. Затем перекладываем их в эмалированную посуду и разминаем. Засыпаем все сахаром и перемешиваем. Надо дать постоять один час, чтобы сахар растворился. Затем ставим на очень медленный огонь и периодически помешиваем, надо дождаться пока весь сахар не растворится полностью. Затем огонь прибавляем и доводим сироп до кипения. Во время приготовления будет появляться пена, которую нужно будет обязательно снимать. После начала закипания следим за временем – надо дать покипеть всего 5 минут. Затем раскладываем варенье в готовые простерилизованные банки и плотно закрываем крышкой. Еще один совет: надо перевернуть банки, накрыть их полотенцем и оставить до полного остывания.
АукцЫон - "Девушки поют".Концерт в ДК Ленсовета приурочили к дню рождения шоумена группы Олега Гаркуши. - Мы не специально устроили этот концерт, - рассказал "КП" сам Олег. - Просто случайно совпало. Так почему бы и не отметить? Часа полтора перед выступлением друзья, приятели и просто зрители тянулись очередью в гримерку музыканта, чтобы поздравить. Уже во время выступления один из нездержанных фанатов выскочил на сцену, чтобы выразить свое почтение. Под свист зала он был аккуратно выведен за сцену, где продолжил выражать чувства буфетчицам. Олег так зажигал на сцене, что на одной из песен покинул сцену просто перекурить в компании друзей за сценой. - Иди работай! - весело прикрикнул на него художник Кирилл Миллер. Под общий смех Олег убежал обратно и не покидал сцену уже до самого конца концерта. Со сцены он ушел самый последний - принимал поздравления из зала. Съемка и монтаж - Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU