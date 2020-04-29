По местам боевой славы в Ленобласти

Наконец пришла настоящая весна. В этом году она победная. Как и 75 лет назад, мы вновь переживаем те же чувства, что и наши отцы, деды, прадеды, разбившие гитлеровскую Германию и добывшие в кровопролитных боях долгожданный мир. Нынешний, 2020-й объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. Он и определил тему уже ставших традиционными экспедиций «Комсомольской правды».

Со дня на день, как только позволит ситуация с режимом карантина, команда журналистов «Комсомолки» и петербургских блогеров во главе с неутомимым Павлом Прокофьевым вновь отправится в путь по дорогам Ленинградской области. Тему автопробега подсказал юбилей победы: мы решили найти на территории региона 75 памятных точек, связанных с военной историей этих мест, - по одной на каждый год, что миновал с 1945- го. Задача вполне реальная: битва за Ленинград продолжалась два с половиной года и стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. Прошло три четверти века, а земля все еще хранит следы тех боев, подвига наших предков.

Маршруты экспедиций уже составлены. Они пройдут по шести направлениям.

Первый выезд будет посвящен легендарной Дороге жизни, соединившей блокированный Ленинград с Большой землей. Каждый преодоленный километр к Ладоге был подвигом.

Не случайно в наши дни на Дороге жизни как монументы стоят километровые столбы, а рядом с ними - памятники: блокадным детям; летчикам и зенитчикам, охранявшим ленинградское небо; шоферам, доставлявшим в голодающий город хлеб.

Второй маршрут протянулся по восточному берегу Ладожского озера, откуда через Новую Ладогу и Кобону вся страна старалась дотянуться до блокированного Ленинграда и оказать ему всю возможную помощь.

Третий маршрут посвящен Лужскому рубежу. В тяжелейшем 1941 году вокруг Ленинграда была построена линия обороны, которая на месяц задержала фашистов и позволила подготовить город к отражению вражеского удара. До сих пор в лесах сохранились траншеи и доты. А поисковики находят останки тех, кто погиб, но не оставил свой рубеж.

Четвертая дорога экипажей пройдет через легендарный Невский пятачок и вернет в дни, когда была прорвала блокада Ленинграда.

Пятый маршрут посвящен Малой дороге жизни - из Ленинграда по льду Финского залива в Кронштадт и на Ораниенбаумский плацдарм, сражавшийся в тылу врага.

Отдельный шестой маршрут позволит побывать на Ораниенбаумском плацдарме, непокоренном клочке нашей земли, все дни блокады сражавшемся с врагом. Именно отсюда началась операция «Январский гром» и разгром фашистов под Ленинградом.

Земля Ленобласти до сих пор хранит память о подвигах ее защитников.Фото: Елена РЕДЬКИНА

День Победы для нашей страны - это праздник, который остается в центре внимания, несмотря ни на какие «сиюминутные» - по меркам истории - проблемы. Вот и наш масштабный проект сплотил вокруг себя тех, кому не чужды темы памяти и благодарности нашим предкам. Так, серию экспедиций поддержал холдинг «РСТИ» («Росстройинвест») и председатель совета директоров компании Федор Туркин - он также является руководителем общественного движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Основная цель этой организации - восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины. За почти четыре года существования движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» провело более 400 мероприятий, среди которых особое место занимают встречи ветеранов с подрастающим поколением - школьниками, кадетами.

- Очень важно, чтобы молодежь знала историю своей страны и помнила о мужестве и самоотверженности предков, которые одержали столь важную для всех нас победу в Великой Отечественной войне. Благодаря проекту «По дорогам боевой славы» широкая аудитория сможет узнать интересные факты о местах, где происходили знаковые события этой войны, - сказал Федор Туркин.

КСТАТИ

Все победные маршруты «Комсомолки» и петербургских блогеров превратятся в аудио- гиды мобильного приложения izi.travel. Так что по следам боевой славы сможем отправиться не только мы. Кроме того, о самых интересных из 75 памятных точек Ленобласти мы расскажем в специальном проекте на страницах нашей газеты накануне 9 Мая.

КОНКРЕТНО

Путешествовать по Ленобласти участники экспедиций будут на «Автобусе добра» - так называется и реальный транспорт, и крупный социальный проект компании «Интерсервис». Вот уже 15 лет она организует бесплатные поездки для детей, ветеранов, блокадников. А в год 75-летия Победы «Автобус добра» принимает активное участие в мероприятиях, призванных сохранить историю города-героя Ленинграда в памяти каждого жителя земли.Так, именно на нем к будущему вечному огню в Белграде доставили капсулу с землей Пискаревского кладбища.