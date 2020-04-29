«Симуляция заражения»: Российские ученые раскрыли подробности работы вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения внесла сразу девять российских вакцин от нового коронавируса SARS-CoV-2 в список самых перспективных. В их числе оказались и две разработки петербургской компании BIOCAD. О том, как будет работать препарат, появления которого ждет весь мир, как его будут тестировать, и когда он поступит в массовое производство, «КП-Санкт-Петербург» рассказал глобальный медицинский директор компании Антон Селезнев.

«ИЛЛЮЗИЯ» УГРОЗЫ

В активе BIОCAD на данный момент несколько вариантов вакцины.

«Живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа» и «Инкапсулированная в липосомы мРНК» - под такими непростыми для человека непосвященного названиями они значатся в списке ВОЗ.

В разработке находятся два варианта вакцины. Какой из них в итоге пойдет в производство, пока не известно. Фото: пресс-служба компании BIOCAD

- Если не вдаваться в научные подробности, то живая векторная вакцина, как следует из названия, содержит в себе живой вирус, - поясняет Селезнев. - Только ослабленный таким образом, чтобы он не мог нанести здоровью человека какой-либо существенный вред.

В данном случае мы используем такой безопасный вирус гриппа в качестве "носителя" элементов патогена (SARS-CoV-2), для защиты от которого предназначена вакцина. Получается своего рода комбинированный, "синтетический" вирус. Он вводится в организм и провоцирует естественную реакцию иммунной системы — то есть, начинает формироваться иммунитет, нацеленный против конкретного патогена. Такие вакцины давно и хорошо известны и у нас и за рубежом — собственно, практически любая вакцина от гриппа работает именно по такому принципу. А в нашей разработке мы достигаем эффекта «два в одном» - вакцина будет работать и против гриппа, и против нового коронавируса.

В случае с мРНК-вакциной все еще сложнее и интереснее. Ее главная особенность в том, что вируса в ней, как такового, нет. Для создания вакцины используется не сам вирус, а только информация с его генетическим кодом. И то не всем, а лишь того участка, который отвечает за особенности его «внешности». Получив такие закодированные информационные «послания», клетки организма человека начинают производить вирусный белок и тем самым запускают работу иммунной системы – иммунные клетки учатся узнавать вирус по его характерному кусочку и реагировать на него. Сама по себе вакцина при этом не представляет для человека ни малейшей опасности. Получается своего рода «учебная вирусная тревога» - реальной угрозы нет, но все защитные механизмы активно тренируются и учатся противостоять врагу.

Наиболее передовой считается мРНК-вакцина, в основе которой лежит лишь малая часть генетического кода вируса.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эта достаточно новая технология, - отмечает эксперт. - По крайней мере, еще в прошлом году в мире не было ни одной официально зарегистрированной мРНК-вакцины. Вместе с тем она проще в производстве, а самое главное — безопаснее, чем использование живого вируса, так как не может встраиваться в геном человека.

ОЖИДАНИЯ И СРОКИ

Скорее всего, продолжает Селезнев, после завершения работы вакцина будет представлена в виде раствора для подкожных инъекций.

- Конечно, лучше всего было бы сделать ее введение как можно менее травматичным — без проколов и прочего, - констатирует наш собеседник. - Как, например, было с вакциной от полиомиелита, которая распространялась в форме капель. И мы не исключаем, что в будущем — спустя, скажем, несколько лет — этого удастся добиться. Но пока что уколы — наиболее реальный и перспективный способ доставки препарата в организм.

Сейчас оба варианта проходят доклинические испытания. А уже с середины июля в компании планируют приступить к испытаниям на добровольцах.

Испытания на добровольцах должны начаться в ближайшее время.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы сотрудничаем с несколькими крупными медицинскими центрами, которые имеют все необходимое, чтобы провести такое тестирование, - объясняет Селезнев. - После того, как человеку введут вакцину, его на определенный срок — вплоть до нескольких недель — изолируют в специальном боксе, чтобы, во-первых, обеспечить чистоту эксперимента, а во-вторых, возможность постоянно наблюдать за здоровьем и состоянием. Самое главное — на этом этапе мы сможем точно узнать, как переносится вакцина организмом, безопасна ли она, как именно у человека формируется иммунитет и как часто препарат нужно будет вводить повторно.

Этот этап продлится ориентировочно до осени 2020-го года. А уже в первом-втором квартале 2021-го вакцина, если все сложится благополучно, может поступить в массовое производство.

Отметим, что помимо компании BIOCAD разработки вакцины ведут еще несколько российских и зарубежных медицинских центров и научно-исследовательских институтов. Так, в список наиболее перспективных вошли исследования петербургского же НИИ вакцин и сывороток - специалисты учреждения предлагают создать вакцину на основе рекомбинантного белка и наночастиц. Кроме того, над собственным препаратом трудятся в крупнейшем государственном научном центре «Вектор» - в частности, там планируют вывести специальных лабораторных мышей для тестирования препаратов.