Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге после 11 мая 2020 года: руководитель рабочей группы по прогнозированию ситуации с коронавирусом объяснил, насколько это реально

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге придется на 25-29 мая 2020 года, а общее количество зараженных может составить от восьми до четырнадцати тысяч человек. Такие данные привел «Комсомолке» руководитель центра национальной технической инициативы «Новые производственные технологии» Алексей Боровков — он сам и его рабочая группа занимаются математическим моделированием и прогнозированием развития ситуации с вирусом для органов власти. В частности, для Полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Главное, отмечает эксперт - не сорваться в разгул на майские праздники.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Несколько дней назад, в середине апреля, мы давали следующий прогноз: до 40 000 инфицированных и пик эпидемии в середине июня, - отметил в беседе с корреспондентом «КП» ученый. - Однако с тех пор картина изменилась: в частности, сработали ограничительные меры, которые ввели руководство страны и города. По нашим расчетам, пик эпидемии город пройдет ориентировочно 25-29 мая, а общее количество зараженных составит от восьми до четырнадцати тысяч человек. На данный момент это актуальный прогноз — по крайней мере никаких предпосылок к тому, что ситуация значительно улучшится, мы пока не наблюдаем.

А вот ухудшиться, констатирует Боровков, может — достаточно народу пуститься «в разгул» на майские праздники. Как бы то ни было, по мнению эксперта, одномоментной отмены режима самоизоляции ждать не стоит. По словам Алексея Боровкова, продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге после 11 мая 2020 года более чем ожидаемо. Но с некоторыми послаблениями для бизнеса.

В последнее время на улицах явно прибавилось народа.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Страна сейчас оказалась в такой ситуации, когда на одной чаше весов — эпидемия и ее распространение, а на другой — здравоохранение, образование, промышленность и экономика в целом, - констатирует ученый. - Поэтому, на мой взгляд, будут определенные послабления, в первую очередь, экономического толка. Скажем, откроются кафе и рестораны — но с ограничениями по количеству посетителей. Через два-три дня, если не будет всплеска заболеваемости, заработают парикмахерские и салоны красоты. И так, постепенно, шаг за шагом, мы вернемся к нормальной жизни. Но, повторюсь, не раньше, чем Санкт-Петербург пройдет пик эпидемии. Мы можем этот момент приблизить, если майские праздники проведём дома и не будем ни с кем контактировать. Но, учитывая уровень сознательности большинства наших граждан, рассчитывать на это, боюсь, не приходится.

Напомним, 29 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 290 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом с начала эпидемии в городе заразилось 3 726 человек.