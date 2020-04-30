2020-04-30T15:19:15+03:00
Общество

«Варим по 25 литров супа в день, но можем больше»: Во время карантина петербуржцы бесплатно кормят тех, кто лишился доходов

Угощают наваристым супом и вторым блюдом. Для вегетарианцев предусмотрено отдельное меню
Полина ШАНДРАК
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Обеды можно забрать с собой, соблюдая социальную дистанцию.Обеды можно забрать с собой, соблюдая социальную дистанцию.Фото: СОЦСЕТИ
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Еще в марте арт-пространство на Курляндской встречало гостей, устраивало вечеринки и веселилось под андеграундную музыку. Но коронавирус внес свои коррективы. Как и всем заведениям в Петербурге, им пришлось закрыться. Руководители пространства Мария Соловская и Филипп Панкратов, несмотря на тяжелые времена, решили поддержать петербуржцев, которые лишись заработка. Они начали готовить обеды и бесплатно кормить всех, кто в этом нуждается.

- Наш шеф-повар Ольга готовит еду уже две недели. Выдаем по средам и пятницам с 17.30 до 19.00. Только на вынос в одноразовой посуде, соблюдая меры предосторожности. Обед состоит из супа и второго блюда. Для вегетарианцев предусмотрено отдельное меню, в котором присутствует много индийских специй и соевое мясо, - рассказывает корреспонденту «КП» Мария Соловская.

Бесплатно накормят даже вегетарианцев! Фото: СОЦСЕТИ

Бесплатно накормят даже вегетарианцев!Фото: СОЦСЕТИ

Деньги на осуществление этой инициативы создатели пространства собирают, организуя музыкальные стримы на Youtube. На втором этаже создана звукозаписывающая студия. Там и проводятся онлайн-трансляции. Также с продуктами помогают постоянные посетители, друзья.

- Варим по 25 литров супа в день, но можем и больше. Пока желающих не так много, человек 15, - объясняет Мария. – Приходят разные люди: и люди без определенного места жительства, и молодежь. Если заглянут те же журналисты и скажут, что у них плохо с деньгами, их тоже накормим. Не обязательно выглядеть как-то плохо и быть одетым в рваную одежду. Достаточно просто подойти и сказать, что нет денег на еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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