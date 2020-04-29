Продление нерабочих дней в Санкт-Петербурге до 11 мая 2020 года: Масочный режим - лишь рекомендация

Поправки в Постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» подписаны губернатором Петербурга 29 апреля.

«В соответствии с документом все запреты и ограничения, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 12 мая 2020 года, то есть по 11 мая включительно», - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Разбираем по пунктам постановление о продлении нерабочих дней до 11 мая 2020 года в Санкт-Петербурге.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА И РАБОТА ДЕТСАДОВ

Основные изменения касаются сферы образования. Учебный год школы и учреждения среднего профессионального образования закончат дистанционно. Равно, как и все кружки, студии, секции, и так далее.

- При этом дни с 6 по 8 мая являются для указанных организаций нерабочими., - уточнили в Смольном. - Закончить учебный год 2019/2020 в Санкт-Петербурге рекомендовано 22 мая.

Закончить учебный год 2019/2020 в Санкт-Петербурге рекомендовано 22 мая.

Судьба детских садов пока что не ясна. До 12 мая они на «карантинных каникулах», за исключением тех, где с 6 по 8 мая организованы дежурные группы. В принципе их формирования ничего не изменилось: не более 12 человек из детей, чьи родители официально работают в этот период. Дальше все будет зависеть от того ослабят в Санкт-Петербурге меры или нет.

Кстати, в новом постановлении появилась рекомендация частным детским садам – также с 6 по 8 мая организовать дежурные группы.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Предусмотрено в Постановлении и начало дачного сезона, а также то, что люди захотят поехать на дачи. Во-первых, разрешили открыться магазинам, торгующим семенами и удобрениями. Во-вторых, пенсионерам старше 65 лет разрешили отправиться на дачу. Ради этого им даже частично восстановили льготный проезд. Правда, только в одну сторону. Чтобы, раз уж уехали на дачи, там и провели все выходные.

«С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ленинградскую область восстановить льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга», - сказано в документе.

Пенсионерам старше 65 лет разрешили ездить на дачу на майские праздники.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРАНСПОРТ И ПРОЕЗДНЫЕ

Про поездки на дачу мы уже упомянули. Для всех остальных меры остались прежними. Льготные проездные ни у учащихся, ни у пенсионеров, которые решили просто поездить по городу, не будут работать на всех видах транспорта. Ученические – до 22 мая, пенсионные (и для людей предпенсионного возраста) – пока что до 12 мая.

МАСОЧНЫЙ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - ЛИШЬ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Несмотря на многочисленные слухи, пропускной режим в Петербурге этим постановлением не вводится. Что касается ношения масок – то это пока что всего лишь рекомендация.

«Жителям Санкт-Петербурга рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: любые защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия (в том числе изготовленные самостоятельно), которые обеспечивают индивидуальную защиту органов дыхания человека», - сказано в документе.