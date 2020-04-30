УЗИ с эластографией в Санкт-Петербурге: ставим диагноз без биопсии

Здоровые органы и ткани всегда эластичны – то есть упруги и имеют однородную структуру. А вот изменение их плотности говорит о проблеме. К сожалению, при обычном осмотре опухоли и другие патологические процессы не обнаружить, для этого нужно пройти более серьезное обследование. А чтобы узнать, злокачественное новообразование или нет - сделать биопсию. Проблема в том, что биопсия некоторых органов, расположенных «в глубине» организма - например, легких, лимфоузлов, печени или почек чревата осложнениями.

К счастью, технологии не стоят на месте и способов диагностики - безопасных и безболезненных - становится все больше. И воспользоваться ими можно в клиниках Петербурга. Например, в медицинском центре «ЛИЦ» есть возможность пройти довольно редкое исследование - УЗИ с эластографией. С его помощью можно уже на этапе ультразвукового обследования определить природу новообразования (злокачественное оно или нет) и получить результаты, сопоставимые с биопсией.

Что такое УЗИ с эластографией и как это работает

- Суть метода заключается в том, что мягкие и твердые ткани организма отражают волны с разной интенсивностью. Когда датчик УЗИ, который работает в режиме эластографии, принимает отраженный сигнал, он преобразует его в цветное изображение. В итоге на экране орган или участок ткани отображается как цветная картина: мягкие структуры окрашиваются, к примеру, в зеленый цвет, а твердые в красный (цветовая гамма может отличаться у разных производителей сканеров), - объясняет акушер-гинеколог, главный врач медицинского центра «ЛИЦ» Татьяна Комарская. - Именно это помогает врачу определить, относится ли то или иное образование в органе к онкологическому или нет. Известно, что злокачественные образования всегда жесткие, а доброкачественные мягкие.

Ранее для того, чтобы определить раковое образование или нет необходимо, было брать биопсию. С появлением УЗИ с эластографией количество необоснованных вмешательств сократилось в 10 раз!

Акушер-гинеколог, главный врач медицинского центра «ЛИЦ» Татьяна Комарская.Фото: Андрей ГАШЕВ

Какие методики УЗИ с эластографией используются в Петербурге

Сейчас есть два вида эластографии - компрессионная и сдвиговой волны. Первая широко применяется для исследования поверхностных органов - это УЗИ молочных желез и щитовидной железы. Вторая помогает диагностировать состояние глубоко расположенных органов (печени, поджелудочной, органов брюшной полости и малого таза).

- В целом для пациента прохождение УЗИ с эластографией мало чем отличается от обычной процедуры исследования, - добавляет Татьяна Комарская. - Единственное отличие - во время сканирования врач немного надавливает на датчик, чтобы создать компрессию тканей, но это абсолютно безболезненно.

Человеческий фактор в ходе этого исследования минимизирован: аппараты автоматически производят расчет степени жесткости ткани и выдают результат в виде числового измерения.

Кому показано УЗИ с эластографией

Если во время обычного УЗИ доктор обнаружил у пациента какое-то образование и врач не может определить его природу, тогда и выдается направление на УЗИ с эластографией. Среди показаний - узлы щитовидной железы размером более сантиметра или те, которые имеют неправильную форму и быстро растут. Уплотнения в молочной железе, которые нащупывает сама пациентка или которые были выявлены при обычном УЗИ или маммографии. Также эластография незаменима при диагностике хронических гепатитов и образований в печени. Здоровому человеку проходить такое обследование не требуется, а вот если возникла опухоль или хотя бы подозрение на нее, УЗИ с эластографией поможет поставить точный диагноз.

Насколько точен метод?

УЗИ с эластографией - метод высокочувствительный и точный, в 92% он помогает определить, является ли образование злокачественным или нет.

В чем преимущества этого вида исследования?

- УЗИ с эластографией не намного дороже обычного УЗИ, но самое главное, что оно позволяет избежать необоснованных инвазивных методов диагностики взятия биопсии, - говорит Татьяна Комарская.

Спасибо врачам и современной технике – поставить диагноз теперь реально и без биопсии.Фото: Андрей ГАШЕВ

Где пройти УЗИ с эластографией в Петербурге?

Эластография - относительно новое слово в ультразвуковой диагностике и не у каждой клиники в Петербурге есть УЗИ-аппараты, имеющие датчики и программы для исследования в режиме эластографии. Медицинский центр «ЛИЦ» оснащен оборудованием экспертного уровня, здесь пациентам доступны современные методы диагностики, которые помогают найти даже самую маленькую опухоль, которая пока не заявляет о себе какими бы то ни было симптомами.