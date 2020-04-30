2020-04-30T15:30:56+03:00
Общество

«Газпром нефть» поставила битум для ремонта «Дороги жизни»

Обновленный участок уже введен в эксплуатацию
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Газпром нефть» поставляет битум на строительство ключевых дорог Петербурга и Ленинградской области.«Газпром нефть» поставляет битум на строительство ключевых дорог Петербурга и Ленинградской области.
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Хорошие новости для автолюбителей Петербурга и Ленобласти: с сегодняшнего дня после ремонта открывается движение по «Дороге жизни». Работы по обновлению дорожного покрытия на 9ти километровом участке осуществлялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Битум для ремонта поставила «Газпром нефть».

Эксперты отмечают, что при укладке нового дорожного полотна было использовано более 25 тыс. тонн асфальтобетонной смеси с битумными вяжущими «Газпром нефти», которые повышают устойчивость покрытия к деформациям и работают в диапазоне температур от – 28 С до + 76 С.

Эксперты отмечают высокое качество материалов компании. Фото: "Газпром нефть"

Эксперты отмечают высокое качество материалов компании. Фото: "Газпром нефть"

Для увеличения срока эксплуатации дороги верхний слой дорожного покрытия подобран по технологии объемного проектирования, учитывающей транспортные нагрузки и климатические условия региона. Для герметизации стыков в покрытии использовано свыше 20 км битумно-полимерной ленты «Газпром нефти».

Обратим внимание, что сегодня компания выступает крупнейшим поставщиком полимерно-битумных вяжущих материалов дорожно-строительным предприятиям Северо-Западного региона. В 2018 году на ПМЭФ «Газпром нефть» заключила соглашения о сотрудничестве с правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Битумы компании используются при укладке дорожного покрытия автодорог М-11 «Нева», А-121 «Сортавала», А-181 «Скандинавия», Западного скоростного диаметра, Кольцевой автодороги и Невского проспекта.

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