Почтальон, участковый, акушер и продавец: Истории людей, которые работают во время пандемии

Наталья ГАСАНОВА, водитель автобуса СПб ГУП «Пассажиравотранс»

Наталья работает на маршруте №39 – возит пассажиров в аэропорт. И, конечно же она не могла не заметить, что салон ее автобуса опустел – ведь самолеты практически не летают.

- Очень скучаю по пассажирам! Вы представьте, 18-метровая машина когда-то ездила битком набитая людьми и чемоданами, а теперь никого нет, - сетует Наталья. - Это очень странно и непривычно. Так что я очень жду, когда все вернется на круги своя, и пассажиры вновь поедут, а самолеты полетят.

Но Наталья и в этой ситуации ищет плюсы. Сейчас, говорит, куда проще работать по инструкции: машин на дорогах стало меньше, и есть возможность останавливаться в 40 сантиметрах от поребрика. Раньше это было практически невозможно.

Также отмечает женщина, автобусы очень хорошо обрабатываются - и в автопарке, и после каждого рейса. Салон блестит! А средства, которыми его моют, не вызывают аллергии и не пахнут, что очень приятно.

Наталья ГЕЛЬДИЕВА, дежурный по станции Петербургского метрополитена

Несмотря на то, что пассажиров стало в пять раз меньше, сотрудники Петербургского метрополитена обязаны обеспечивать бесперебойную работу объекта. В связи с пандемией у дежурной по станции Натальи Гельдиевой работы прибавилось. Теперь она отвечает не только за порядок на вверенном ей участке, но и контролирует то, как дезинфицируют вагоны и при необходимости – помогает протирать поручни и сидения.

- Чтобы не заразиться самой, я теперь чаще мою руки, всегда пользуюсь средствами индивидуальной защиты. Всё же просто: если выполнять рекомендации, риск заболеть куда ниже. Поэтому я и не боюсь никакой заразы, - говорит Наталья.

Сотрудники Петербургского метрополитена коронавируса не боятся, ведь, выходя на работу, они чувствуют, что нужны своим пассажирамФото: Артем КИЛЬКИН

Никакой коронавирус, уверена Гельдиева, не помешает сотрудникам метрополитена делать все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно.

- На работу прихожу всегда в отличном, позитивном настроении, - отмечает Наталья. - Ведь неважно, есть вирус или нет, мы всегда должны безупречно выполнять свои задачи. И когда это удается, мы понимаем, что нужны нашим пассажирам.

Евгений ДАШКЕВИЧ, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения

Как бы сильно ни разбушевался коронавирус, посеять панику в рядах пожарных ему не удалось. Однако, как говорит Евгений, спасатели прилежно соблюдают все правила безопасности. Ведь за эту самую безопасность и отвечают.

- Наша работа всегда нужна, вне зависимости от пандемии или чего-то подобного. Она не терпит никаких промедлений, не терпит каникул, - уверен Евгений. - У нас, по сути, ничего не изменилось – работаем в штатном режиме, только гигиене уделяем больше значения, чем раньше.

Работа Евгения и без коронавируса каждый день связана с рискомФото: из архива героя публикации

Петербургские пожарные пандемии не боятся, ведь их работа и без того каждый день связана с риском. А задач у спасателей не убавилось. Именно поэтому каждую минуту они на низком старте и готовы сорваться на помощь петербуржцам. Ведь пожары по-прежнему случаются, и жителям требуется помощь.

- Конечно, мы чувствуем, что люди в нас нуждаются, - говорит пожарный. - Все сейчас ушли на самоизоляцию, на длительные выходные. Но нашу работу невозможно приостановить ни в какой ситуации.

Татьяна ПАВЛОВА, кассир в продуктовом супермаркете

- Я заступаю на свой пост всегда в бодром настроении, чтобы дарить людям радость. Ведь если не мы, кто будет кормить людей, что они будут кушать? Я люблю свою работу, мне нравится общаться с покупателями, решать их проблемы, видеть, какими счастливыми они уходят домой с полными авоськами, - с улыбкой рассказывает «Комсомолке» Татьяна.

В магазине, где она работает уже 15 лет, очень большая проходимость. Многие кассиры, говорит Татьяна, знают своих покупателей. Особенно здесь жалеют бабушек и дедушек. Их просят приходить с утра, когда народу поменьше. Они же ведь в группе риска, поясняет Татьяна. Но на всякий случай на входе в магазин есть антисептик, чтобы покупатели могли продезинфицировать руки.

Татьяна считает, что сейчас главные люди – это врачи и продавцы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вижу, что и наш коллектив стал более сплоченным, все-таки общая беда объединяет, - говорит Татьяна. - Если вдруг кто-то чихнет, сразу же говорим: «Иди домой, подлечись, мы тут и без тебя справимся какое-то время». Служба клининга у нас прекрасная – прекрасно обрабатывает столовую, туалеты. Мы сейчас друг за друга горой! Ведь вся передовая наша! Я считаю, что сейчас главные люди – это врачи и продавцы.

Кирилл СТЕПАНОВ, участковый уполномоченный Адмиралтейского района

По словам Кирилла, работа участкового в этот сложный период важна вдвойне. Особенно для пожилых жителей. Ведь если они видят на улице участкового, не упустят возможности задать вопрос. В связи с пандемией, как поясняет полицейский, на петербуржцев обрушилось множество новых юридических актов, и людям необходимо их разъяснить.

- Я заметил, что у людей мировоззрение поменялось. Паники добавилось. У многих жителей моего участка есть мой номер, и они постоянно звонят, просят пояснить, можно ли им выходить из дома, оштрафуют ли их. И теперь я больше времени уделяю именно беседам с гражданами, - делится участковый.

Номер Кирилла есть практически у всех жителей его участкаФото: Олег ЗОЛОТО

Заступать на службу полицейскому не страшно. «Руки помыл, респиратор надел, и вперед! Настроение боевое» - смеется Кирилл. На его участке сейчас есть житель, обязанный соблюдать карантин. И здесь на помощь участковому, который должен проверять своего подопечного, приходят современные технологии.

- Необязательно же всегда контактировать – домофон, видеозвонок никто не отменял – XXI век же на дворе, - говорит Кирилл.

Ко всем жителям своего участка Степанов старается быть внимательны

- Недавно вот покупал корм для кошки одной жительнице. Ее уволили с работы, и у нее не осталось денег. Вот я и помог, - скромно отмечает полицейский.

Кристина ГРУНИЧЕВА, няня

Когда детские сады закрылись, а взрослые вынуждены ходить на работу, малышей, как правило оставить не на кого. Так случилось и с семьей, которой сегодня Кристина Груничева. Благо, няня и ее клиенты живут на соседних улицах, и Кристине, чтобы добраться до работы, не нужен общественный транспорт.

- Ребенку, за которым я присматриваю, уже 4,5 года, и мне удается ему объяснить, почему нельзя играть на детских площадках. Вместо этого мы с ним прогуливаемся по двору и кормим голубей. Малец доволен! – улыбается Кристина. - Я слежу, чтобы он ничего не трогал на улице, в том числе и собственное лицо. Когда приходим домой, сразу моем руки. Он всё понимает, слушается.

Кристина приходит на помощь родителям, которым не с кем оставить своих малышей

Для опытной няни, говорит девушка, вовсе не сложно занять ребенка по полной программе. Оказывается, даже дома можно делать массу всего интересного: лепить, рисовать, собирать пазлы, изучать цифры и буквы, клеить аппликации и играть в ролевые игры.

- Учитывая, что каждый день нахожусь в контакте с ребенком, я тщательно соблюдаю технику безопасности, - отмечает няня. - В общественных местах появляюсь только в маске, по городу передвигаюсь лишь при необходимости и то – на такси. Я понимаю свою ответственность и чувствую, что действительно помогаю людям.

Ольга МИХАЙЛОВА, акушерка

Самое радостное для Ольги то, что, не смотря на эпидемию, жизнь не стоит на месте, и дети продолжают рождаться. В ее роддоме все спокойно, все в штатном режиме. Прием рожениц, правда, теперь больше времени занимает, но все остальное происходит в привычном формате.

- Страшно ли? А я стараюсь об этом не думать! Я не слушаю новости, отгоняю плохие мысли, потому что понимаю, что если не буду этого делать, то испугаюсь, - делится Ольга. - А мне нельзя ни болеть, ни без работы сидеть, у меня четверо детей.

Главное для Ольги, что несмотря на сложности, вызванные пандемией, дети продолжают рождатьсяФото: из архива героя публикации

Правила гигиены в роддоме соблюдают строго. У всех медиков, как и полагается, есть маски, перчатки и все необходимые средства защиты.

- Мне очень радостно, что девочки приходят рожать. Как и раньше, для каждой хватает и нежности, и внимания, и добрых слов, - говорит акушерка. - Ведь я же работаю с молодыми, а они все с юмором к ситуации подходят и с пониманием относятся ко всем нюансам, которые теперь, в связи с коронавирусом имеют место.

Валентина ВАРЫГИНА, водитель троллейбуса, СПб ГУП «Горэлектротранс»

Водителем троллейбуса Валентина работает уже 20 лет. До этого жила в Армавире, в Петербург переехала три года назад. Говорит, город на Неве привлек ее, как ни удивительно, погодой и потрясающей архитектурой.

- Ну и, конечно, когда едешь по центру на маршрутах 5 или 22, то попросту любуешься городом. Сейчас как раз время, когда насмотреться на прекрасные петербургские виды можно вдоволь, - делится Валентина.

Пассажиров, по словам женщины, сейчас стало заметно меньше. В основном это те, кто едет на работу. Студентов же не осталось совсем, хотя раньше ездили постоянно. Как только объявили карантин, молодежь попряталась по домам.

- Но троллейбусы ходят! – с гордостью говорит Валентина. - Троллейбусы каждый день на линии, и наше дело - непрерывное: надо выходить на маршрут хоть в праздники, хоть в период самоизоляции, всегда необходимо быть «на посту». А настроение у меня всегда рабочее, несмотря ни на что! Я по жизни трудоголик и делаю свое дело с полной отдачей.

Инга ЧУМАКОВА, почтальон отделения связи 197082 УФПС Санкт-Петербурга

Рабочий день Инги начинается в 7 утра. В первую очередь нужно разложить почту согласно маршрутному листу, а потом уже идти разносить ее жителям. В связи с эпидемией работы у почтальонов прибавилось. Все больше поступает заявок на доставку продуктов, пенсии и корреспонденции.

- Для меня было необычно, что некоторые клиенты, особенно пожилые, иногда боятся открывать дверь, - рассказывает Инга. - Приходится объяснять, что сотрудники Почты России заботятся о здоровье жителей, и поэтому все меры предосторожности полностью соблюдают. У нас есть маски, перчатки, и мы постоянно пользуемся дезинфицирующим средством для рук.

А вот у почтальонов работы прибавилось: все больше поступает заявок на доставку продуктов, пенсии и корреспонденцииФото: из архива героя публикации

За самочувствием сотрудников почты пристально следят. Им регулярно мерят температуру, а помещения, в которых они работают, проветривают и хорошо убирают.

- Мне приятно слышать от жителей слова благодарности. Сразу чувствуешь, что труд твой нужен, и людям благодаря тебе становится лучше, - говорит почтальон. - Для меня это очень сильная мотивация работать усердно и эффективно.

Петр БАХТИНСКИЙ, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ГРО «ПетербургГаз»

Этот человек выходит на работу каждый день, чтобы петербуржцы, которые соблюдают режим самоизоляции и находятся дома, могли безопасно пользоваться газом. Петр Федорович понимает, что надежное газоснабжение и исправное оборудование в домах и квартирах – на первом месте, даже в условиях пандемии.

– В это непростое время многие находятся на рабочих местах и продолжают трудиться, чтобы обеспечивать комфорт и удобство жителям нашего города. Просим горожан быть внимательными и аккуратными. При запахе газа, при малейшем подозрении на неисправность газовых приборов набирайте номер 04 (с мобильных 104). Давайте будем мыслить позитивно, запасемся терпением и выдержкой. Сейчас нам всем нелегко, но вместе мы сможем это преодолеть.