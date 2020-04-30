«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса

-...я сидел в кабинете, смотрел на компьютерную томографию собственных легких и видел там множество очагов поражения. В голове крутилось всего одного слово — и то неприличное, - вспоминает в разговоре с корреспондентом анестезиолог-реаниматолог из Покровской больницы Сергей Саяпин — один из первых в Санкт-Петербурге врачей, заразившихся коронавирусом «во время исполнения служебного долга». О лечении в Боткина, профессиональных секретах выздоровления, самых тяжелых симптомах и о том, как получилось распознать болезнь на ранних стадиях при помощи финского сыра — читайте в нашем материале.

«ДАЖЕ Я ОКАЗАЛСЯ К ЭТОМУ НЕ ГОТОВ»

Коронавирусом Сергей Саяпин заразился, по его же собственным подсчетам, 10 апреля. В тот день в Покровку поступил пациент с двусторонней вирусной пневмонией, которого медику пришлось реанимировать.

Вот в таком комплекте Саяпину пришлось ренимировать пациента. Как показала практика, стопроцентной гарантии от заражения он врачу не дает. Фото: из личного архива Сергея Саяпина

- В процедуре реанимации есть такой опасный момент, как интубация трахеи — грубо говоря, введение в нее специальной трубки, которая позволяет пациенту свободно дышать, - рассказывает мужчина. - Опасен он потому, что во внешнюю среду во время интубации вырывается все то, что накопилось у пациента в легких. По правилам такие манипуляции нужно выполнять в полной защите и при минимуме персонала в помещении. Минимум персонала мы обеспечили — проводили реанимацию вдвоем с коллегой, а остальных выпроводили в соседнюю комнату — а вот с защитой возникла проблема. Спецкостюмов и респираторов в больнице на то время не было, так что пришлось обходиться тем, что есть — малярной робой и маской для плавания. Как показала практика, на сто процентов такой «комплект» врача не защищает.

По словам медика, самым первым симптомом заражения, который развился у него всего спустя несколько дней после контакта с пациентом, стала аносмия — потеря обоняния.

- Однажды я просто не сумел распознать запах финского сыра, который обычно ем на завтрак, - продолжает Саяпин. - Да и вкус у него практически исчез — ощущение было такое, как будто пластик жуешь.

Через некоторое время к аносмии присоединился частый сухой кашель. А окончательно все стало понятно после того, как медику сделали компьютерную томографию легких.

Так на компьютерной томографии выглядит поражение легких коронавирусом. Фото: из личного архива Сергея Саяпина

- Мы в отделении, бывало, подшучивали друг над другом, - вспоминает наш собеседник. - Кто-то чихнет, а мы ему в ответ: «у тебя что, «корона», что ли?». Мы понимали, что в таких условиях — при практически полном отсутствии СИЗ, на карантине, без «чистых» и «грязных» зон — кто-то из нас рано или поздно заразится. Но, как оказалось, «понимать» и «осознавать» - совершенно разные вещи. К этому нельзя быть готовым. Даже я, реаниматолог с пятнадцатилетним стажем, оказался не готов.

ГИМНАСТИКА В ИЗОЛЯЦИИ

После томографии Саяпина отвезли в Боткина и определили в двухместный изолированный бокс. По счастью, его сосед тоже оказался реаниматологом, так что соседям по «палате» нашлось, о чем поговорить и чем друг с другом поделиться.

- Мы решили, что не будем тревожить персонал по каждому чиху, - смеется мужчина. - А в случае чего распознаем друг у друга критическое состояние и, возможно, даже сможем начать реанимацию, так что беспокоиться особо не о чем.

К рекомендациям лечащего врача медик добавил свои собственные. К примеру, активно занялся дыхательной гимнастикой — по его словам, во время пневмонии это особенно важно.

Самодельный тренажер для тренировки дыхания. Бутылка, трубка, вода - все гениальное просто. Фото: из личного архива Сергея Саяпина

- Есть такой постулат - «орган, который не работает, рано или поздно атрофируется», - объясняет Саяпин. - Точно так же и с легкими. Во время пневмонии альвеолы — грубо говоря, крошечные пузырьки в легких, через которые кислород попадает в кровь — могут «спадать» и даже «склеиваться». В будущем это приводит к осложнениям — в том числе и довольно тяжелым. Поэтому я первым делом собрал для себя дыхательный тренажер — залил воды в пластиковую бутылку и вставил в горлышко трубку от капельницы. Работает очень просто: вдыхаешь носом, выдыхаешь через трубочку. Это нужно для того, чтобы в легких после выдоха оставалось давление — чтобы здоровые альвеолы не спадали, а «ослабевшие» - снова расправлялись. Такими «упражнениями» я занимался по пятнадцать-двадцать минут в день. Причем лежал в это время на животе — такая позиция тоже способствует «оздоровлению» легких.

«ВОССТАНОВЛЮСЬ И ВЕРНУСЬ НА РАБОТУ»

Кроме того, в боксе медик занимался гимнастикой и лечебной физкультурой. Ничего сложного — отжимания, приседания, планка; то, на что хватает возможностей тела. Физические упражнения, объясняет наш герой, во-первых, способствуют насыщению крови кислородом, а во-вторых — не дают мышцам и органам слабеть и атрофироваться. Впрочем, бездумно следовать его примеру Саяпин никого не призывает: по его словам, для обычного человека самое важное — четко следовать рекомендациям лечащего врача. И даже на то, чтобы подышать через трубку в бутылке, лучше спросить у него разрешение.

По словам медика, на карантине нельзя забывать о физических упражнениях - иначе к уже имеющимся проблемам со здоровьем могут прибавиться новые. Фото: из личного архива Сергея Саяпина

Как бы то ни было, в случае Сергея Александровича все закончилось благополучно: болезнь он перенес без серьезных осложнений и к моменту нашей беседы уже находился дома. По словам самого медика, первое, что он сделал, покинув Боткина — заказал себе суши. Благо, обоняние и вкус к тому моменту уже успели восстановиться.

- Подожду, пока закончатся две недели самоизоляции и вернусь на работу, - констатирует наш герой. - Сейчас у нас в больнице все вроде бы приходит в норму — оборудуют санитарные шлюзы, закупили костюмы и респираторы. Боюсь ли я? Нет, думаю, нет. Все-таки у меня есть работа, и ее нужно выполнять. С другим подходом к жизни врачами, как правило, не становятся.