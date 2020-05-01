Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 мая 2020 года составило 33 человека

Появились оперативные данные по числу заболевших коронавирусом в России за последние сутки. Цифры неутешительные. Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 мая 2020 года составило 33 человек. За сутки от инфекции погибло четыре человека.

На данный момент коронавирус подтвердили у 4411 жителя Петербурга. Из них 349 случаев подтвердились за прошедшие сутки. По количеству заболевших Петербург оказался на третьем месте среди регионов России, после Москвы (плюс 3561 случай за сутки) и Московской области (плюс 797 случаев).

Выздоровело с начала пандемии в регионе 779 человек, но за сутки это число осталось неизменным.

Всего в стране за сутки подтвердили еще 7933 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, причем в 44,5 процента случаев инфекция себя вообще никак не проявляла. С начала пандемии в России заболел 114 431 человек.

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