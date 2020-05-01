Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 1 мая 2020 года составило три человека

Коронавирус изменил неутешительную статистику 47 региона. Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 1 мая 2020 года дошло до трех человек. За последние сутки от инфекции погибло еще два человека.

На сегодня в Ленинградской области коронавирус подтвердили у 929 жителей. Из них 44 случая выявили за прошедшие сутки. По приросту заболевших Ленобласть оказалась на 26 месте среди всех регионов страны.

Статистика выздоровлений за день в Ленинградской области пополнилась 11 случаями, а их общее число дошло до 126. Для сравнения, в соседнем регионе, в Санкт-Петербурге, за сутки погибло четыре человека, заражение подтвердили у 349 человек, а выздоровлений пациентов с коронавирусом не зафиксировали вовсе.

Всего с начала пандемии в России заразился 114 431 человек. В 85 регионах страны на сегодня погибло 1169 человек, а выздоровело 13 220 пациентов.

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