2020-05-01T12:04:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 1 мая 2020 года составило три человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Ленобласти на 1 мая 2020 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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За последние сутки от инфекции погибло еще два человекаЗа последние сутки от инфекции погибло еще два человекаФото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус изменил неутешительную статистику 47 региона. Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 1 мая 2020 года дошло до трех человек. За последние сутки от инфекции погибло еще два человека.

На сегодня в Ленинградской области коронавирус подтвердили у 929 жителей. Из них 44 случая выявили за прошедшие сутки. По приросту заболевших Ленобласть оказалась на 26 месте среди всех регионов страны.

Статистика выздоровлений за день в Ленинградской области пополнилась 11 случаями, а их общее число дошло до 126. Для сравнения, в соседнем регионе, в Санкт-Петербурге, за сутки погибло четыре человека, заражение подтвердили у 349 человек, а выздоровлений пациентов с коронавирусом не зафиксировали вовсе.

Всего с начала пандемии в России заразился 114 431 человек. В 85 регионах страны на сегодня погибло 1169 человек, а выздоровело 13 220 пациентов.

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Появились оперативные данные по числу заболевших коронавирусом в России за последние сутки. Цифры неутешительные. Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 мая 2020 года составило 33 человек. За сутки от инфекции погибло четыре человека (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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