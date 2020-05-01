Участница Сталинградской битвы объявила сбор средств врачам, заразившимся коронавирусом

97-летняя Зинаида Корнева из Петербурга записала видеообращение к ветерану Второй мировой войны Тому Муру, которому сегодня исполняется 100 лет. Капитан Мур призвал помочь английским докторам, сражающимся с коронавирусом, а взамен пообещал пройти 100 кругов на ходунках вокруг своего сада, – и собрал для врачей 28 миллионов фунтов стерлингов.

– Том, Вы сильный человек и настоящий солдат! – обратилась пенсионерка к капитану Муру. – Мы вместе с Вами победили в 1945 фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом. Я хочу сделать Вам подарок к дню рождения – связать носки. Пусть они, с любовью из России, согревают Вас. Том, я не обещаю, как Вы, обойти 100 раз вокруг своего сада: я уже давно не выхожу из дома. Но хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Обнимаю Вас! Вместе мы победим.

«НАМ ОБРЕЗАЛИ КОСЫ – И НАЧАЛАСЬ СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

Для Зинаиды Антоновны преданность Родине не пустой звук. Учительница начальных классов, в юности Корнева прошла войну от Сталинграда до Берлина. 18-летнюю девушку призвали в 1942-ом в ряды ПВО и выучили в зенитчицы-наводчицы.

– Нас везли в Сталинград в товарных вагонах, и от Урала до Самары в каждом городе прицепляли по вагону с новобранцами, – вспоминает участница войны. – Когда привезли, наш батальон отправили обучаться в Калмыкию. Нам, девчонкам 18-20 лет, обрезали косы, – и началась строевая подготовка, как у мужчин. Учили ползать по-пластунски, мы визжали: в Калмыкии почва каменистая, много ящериц. А сержант шутил: «Вы, женщины, сами страшнее змей, а ящерок пугаетесь!».

Учительница начальных классов, в юности Корнева прошла войну от Сталинграда до Берлина. Фото: Из семейного архива

Вскоре Зинаида умела за считанные секунды собирать и разбирать винтовку и стрелять точно в яблочко. Из 50 выстрелов в десятку попадали все 50, и учительница начальных классов стала самым метким стрелком девичьего батальона.

– Изучали по засекреченным альбомам самолеты наши и вражеские, и все нужно было хранить в памяти, – рассказывает Зинаида Антоновна. – Мы должны были уметь по силуэту и звуку определить, что это за самолет, на каком он расстоянии, на какой высоте, чтоб передать все это зенитчикам и истребительной авиации.

Вражеские бомбардировщики летали на Сталинград чаще ночами, и узнавать их приходилось только по звуку. Чтобы лучше расслышать, девушки прыгали в особую яму глубиной в два метра. Вокруг «стоял такой гул, что жутко становилось».

– В одно из моих первых дежурств, стоя на вышке, я вдруг услышала звук самолета и дала сигнал «Воздух», – вспоминает женщина. – Это был Юнкерс-88. Он летел так низко, что почти касался телеграфных проводов. От меня бомбардировщик пролетел в двух-трех метрах, я даже разглядела лицо летчика.

«ПРОТЯНУЛА БЫ РУКУ И КОСНУЛАСЬ БЫ САПОГА НЕМЦА»

Вскоре Зинаида возглавила наблюдательный пост с командой наблюдателей и связистов. Однажды всех наблюдателей отправили в другую локацию, а ей приказали сопровождать боеприпасы: патроны для винтовой и запалы для гранат. Ящики с ценным грузом везли на повозке по проселочной дороге: так безопаснее. Параллельно ей шла дорога шоссейная. Внезапно Зинаида и старый конюх-красноармеец, управлявший повозкой, услышали шум тяжелой колонны.

– Между проселочной и шоссейной дорогами было поле, засеянной овсом, – рассказывает Корнева. – Ночью мы остановились – и автоколонна остановилась. Я решила ползти через овес в разведку. Развела колосья руками – и прямо перед собой увидела грузовик с фашистской символикой. Если бы протянула руку, то коснулась бы сапога немца. Фашисты, человек восемь, курили папиросы и разговаривали, дожидаясь разведки. Затаив дыхание, доползла обратно. Лошади фыркали, потому что овес колол им губы. До утра конюх гладил их и приговаривал: «Миленькие, только тише, тише!».

Последний год Зинаида Антоновна не выходит из дома: женщина пережила перелом шейки бедра. И дочь, и внучка защитницы Сталинграда работают докторами в Петербурге.

Каким именно врачам и семьям погибших медиков окажут финансовую поддержку с собранных средств, Зинаида Антоновна еще не решила: все будет зависеть от успешности ее затеи. Пока в сборе, организованном на площадке Всероссийской организации помощи ветеранам войны и труда, значится сумма в 300 тысяч рублей. Но и Том Мур начинал с малого. Все отчеты о собранных и переданных медикам деньгах обещают опубликовать в сети.