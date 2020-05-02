Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 мая 2020: Холодильники для тел и сбор от ветерана Сталинграда

По последним данным на 2 мая 2020 года, в Петербурге обследовали на коронавирус за сутки еще 7362 человека. Сейчас коронавирусная инфекция подтверждена у 4411 жителей Петербурга, причем 349 случаев – это прирост за последние сутки, по этому показателю город на Неве стал третьим среди регионов России.

Выздоровело, по последним данным, 779 петербуржцев. Правда, за прошедшие сутки этот показатель остался неизменным.

А вот число умерших от коронавируса в Петербурге с начала пандемии составило 33 человека, и за сутки оно, к сожалению, выросло на четыре. Все четверо погибших – пожилые пациенты Госпиталя для ветеранов войн в возрасте от 70 до 98 лет. Двое их них страдали онкологическими заболеваниями, но причиной смерти экспертиза признала именно коронавирусную инфекцию.

Еще один смертельный случай, не вошедший в официальную статистику, произошел в Мариинской больнице. Там скончался первый после перепрофилирования пациент с подозрением на коронавирус. Пожилого мужчину доставили в клинику с двухсторонней пневмонией.

Опасаясь нехватки мест для тел предполагаемых зараженных в моргах и патологоанатомических отделениях больниц, власти Петербурга организовали на территории восьми клиник морги на колесах. Восемь автомобилей-холодильников могут использовать для временного хранения умерших с подозрением на Covid-19 до захоронения либо кремации.

Что касается погибших или пострадавших от коронавируса медиков, то Смольный разъяснил, какова будет процедура получения выплат. Семья погибшего от коронавируса врача может рассчитывать на компенсацию в миллион рублей; доктора, ставший инвалидом, – на полмиллиона рублей; врач, выкарабкавшийся без серьезных последствий для здоровья, – на 300 тысяч рублей. Но только если докажет, что он заразился не по собственной вине. Ее будут оценивать в процентах.

Из-за недостатка персонала 12 клиник Петербурга, в которых принимают коронавирусных больных, открыли вакансии. Ищут инфекционистов, пульмонологов, реаниматологов-анестезиологов, медсестер и санитаров.

Ветеран Сталинградскаой битвы Зинаида Корнева выступила в поддержку врачей, сражающихся с инфекцией, и призвала скинуться для заболевших докторов и их семей всем миром.