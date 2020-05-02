Танцы, дрифт и громкая музыка: стритрейсеры устроили вечеринку с кальянами у «Газпром арены»

Петербургская молодежь, заскучавшая на карантине, решила отметить майские праздники массовой сходкой и устроила вечеринку с кальянами напротив «Газпром арены». Участники тусовки не стеснялись фотографироваться и выкладывать снимки в соцсети.

На сходку собрались сотни приунывших на карантине петербуржцевФото: СОЦСЕТИ

Судя по фото, на сейшен ковид-диссидентов собрались сотни человек. В основном это стритрейсеры, гонщики и любители красиво отдыхать. Собравшиеся танцуют, общаются и покупают кофе с колес, курят кальяны, со всей пролетарской сознательностью наплевав на социальную дистанцию и средства индивидуальной защиты. В качестве декораций и светомузыки прекрасно сгодились автомобильные фары и светящийся стадион.

Сообщается, что вечеринку организовало сообщество любителей дрифта и красивых автомобилей.

Собравшиеся танцуют, пьют кофе, курят кальяны, наплевав на самоизоляцию и социальную дистанциюФото: СОЦСЕТИ

Фотографии и видео ночной вечеринки мгновенно разлетелись по соцсетям и уже собрали множество комментариев. Некоторые пользователи уверены, что петербургским стритрейсерам, которые из года в год собираются на этом месте, не за чем менять свои привычки, другие же уверены, что именно из-за таких сорвавшихся с катушек тусовщиков побороть эпидемию будет сложнее.