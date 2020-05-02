В рубашке родился: Будущий моряк и поэт случайно спасся от снаряда в блокадном Ленинграде

В июне 1941-го Борису Тимофеевичу Окутину было четыре года. Отец ушел на войну добровольце, и в блокадном городе Борис остался вместе с мамой, которая работала на заводе. Вокруг грохотали снаряды, маленький Боря очень боялся, но все равно сам ходил в детский садик и возвращался домой.

– Однажды осколок большого снаряда попал в комнату через окно, – рассказывает дочь Бориса Тимофеевича Елена Васильева. – В эту ночь мама взяла его на ночь к себе на кровать, а тахту у противоположной стены комнаты, где обычно спал папа, пропорол тот самый осколок... Дело в том, что папа родился в рубашке, и она даже какое-то время висела у них дома на стене.

Любовь к джазу связала Окутина с будущей супругой, которую он повстречал в 1960 году. Фото: Из семейного архива

Наверно, «рубашка» и старания матери и помогли Борису пережить в Ленинграде все 872 дня блокады. После войны домой вернулся отец, раненый, но живой: Тимофей Окутин прошел всю Великую Отечественную пехотинцем, – и семья воссоединилась..

– Папа был очень талантливым человеком. У него был прекрасный баритон, он занимался с преподавателем из консерватории и собирался поступать туда на вокал. Но судьба распорядилась иначе: его взяли служить на флот, – рассказывает Елена. – Пять лет он отслужил на трех флотах: Балтийском, Северном и Тихоокеанском. Голосовые связки попортил, но пел в ансамбле Балтфлота, который победил во Всесоюзном конкурсе военно-морских музыкальных коллективов и направился на гастроли в Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию. Папа писал стихи и песни. Несмотря на то, что он был патриотом, он уважал и хорошую зарубежную музыку. Так, всю жизнь он любил джаз, блюз и рок-н-ролл.

Окутин отслужил на Балтийском, Северном и Тихоокеанском флотах. Фото: Из семейного архива

Любовь к джазу связала Окутина с будущей супругой, которую он повстречал в 1960 году: оба тогда трудились на заводе «Светлана». Майя Аркадьевна тоже прекрасно пела. Она тоже пережила всю блокаду, а ее отец тоже ушел на фронт добровольцем, попал в пехоту, был ранен, но вернулся. Друг друга влюбленные понимали с полуслова, и свадьба не заставила себя ждать.

– Папа очень хотел дочку, – улыбается Елена. – У меня до сих пор хранится листок календаря 24 августа 1965 года, на котором папа написал: «Ура! У меня дочка!».

Бориса Тимофеевича не стало 11 февраля 2020 года. Совсем немного не дожил он до своего 83-летия и до 75-летия Великой Победы, которого так ждал.

ДОСЛОВНО: Вальс дизелиста

Голос рынды растаял, вечерний отбой,

Кто свободен от вахты, заснёт…

Я на вахте стою и я в мыслях с тобой,

Кто такой же, как я, тот поймёт.

Наш корабль мощной грудью идет на волну,

Зорко смотрит вперед рулевой…

Знать, не скоро теперь, мой родной, я засну,

Говоря о тебе сам с собой:

Море, море, серое, стальное,

Волны, волны о форштевень бьют…

Здесь, на флоте, познаешь такое,

Что еще не скоро сны забыть дадут!

На тахометре стрелка у красной черты, -

1100 оборотов – предел.

Круглосуточно, дизель, работаешь ты, –

Генератор вращать твой удел!

Их таких три у нас, и в походе как раз

Неизменно какой-то в строю.

Вот теперь я на вахте об этом пою

Потому, как всем сердцем люблю

Море, море, серое, стальное,

Волны, волны о форштевень бьют…

Здесь, на флоте, познаешь такое,

Что еще не скоро сны забыть дадут!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Еще недавно весил 79 килограммов, а сейчас 62 за какой-то месяц»: Семь героев поселка Тярлево

Когда речь заходит о поселке Тярлево под Пушкиным, в памяти многих всплывает имя Ольги Форш, самой известной его жительницы. Но в местном музее свято хранят не только ее историю, но и истории других посельчан – тех, кто волею судьбы оказался на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе есть летчики, медики, пулеметчиками. И каждого без преувеличения можно назвать Героем (подробности)