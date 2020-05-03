2020-05-03T21:21:25+03:00
Спорт

«Каждый маленький шажок был для него победой»: 13-летний капитан команды по следж-хоккею умер в Ленобласти

Рафаэль и его папа Дмитрий стояли у истоков создания Детской хоккейной лиги для ребят с ограниченными возможностями здоровья [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти умер 13-летний капитан команды по следж-хоккею. Фото: paraicehockey.ruВ Ленобласти умер 13-летний капитан команды по следж-хоккею. Фото: paraicehockey.ru
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3 мая в Ленобласти скончался капитан команды «Red Rocket» по следж-хоккею Рафаэль Зиновьев. 19 апреля ему только исполнилось 13 лет. Причины смерти не сообщаются. Мальчик известен тем, что вместе со своим папой стоял у истоков создания Детской хоккейной лиги для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

- Запомните Рафаэля светлым и жизнерадостным мальчиком. Сегодня в 7:00 ушел от нас на небеса, - написали родители спортсмена в его Instagram-аккаунте.

Мальчик упорным трудом достиг мастерства в спорте. Фото: paraicehockey.ru

Мальчик упорным трудом достиг мастерства в спорте. Фото: paraicehockey.ru

Несмотря на невозможность ходить, мальчик день за днем старался делать маленькие шажочки в специальном аппарате для позвоночника и ног. А хоккей и вовсе был его стихией с самого детства. Чтобы попасть на тренировки, родителям приходилось преодолевать больше 100 километров, двигаясь от Киришей из Ленобласти в Санкт-Петербург.

В итоге Рафаэль стал первым ребенком, который начал заниматься в новенькой команде и взял капитанскую повязку – именно он придумал название «Авроре». А затем Раф, как его называют друзья, перешел в клуб Red Rocket, который они вместе с папой создали в Ленинградской области.

- Рафаэль, как никто другой, умел жить и радоваться, несмотря ни на что. «Целься в луну, в звезды точно попадешь!» – указал он в описании своего Instagram. Рафаэль всегда стремился стать лучше, усердно тренировался, развивался. Буквально неделю назад подал заявку на участие в ГТО, он очень хотел получить золотой значок. А еще – встать с коляски и научиться ходить. И каждый маленький шажок, пусть даже в аппарате, был для него победой и большой радостью, - вспоминают друзья Рафа из «Мира хоккея для особенных детей».

Раф вел соцсети и делился с подписчиками своими мыслями о том, как держаться на плаву даже в самый трудный час. Фото: instagram.com/rafael_zinovev

Раф вел соцсети и делился с подписчиками своими мыслями о том, как держаться на плаву даже в самый трудный час. Фото: instagram.com/rafael_zinovev

Мальчик активно рассказывал о своих буднях в соцсетях. Он на глазах у тысячи подписчиков крепчал, становился целеустремленным спортсменом, а также делился надеждами на будущее. Также юный хоккеист развивал в себе и журналистские навыки благодаря интервью с другими людьми из мира спорта.

Редакция «Комсомолки» выражает искренние соболезнования семье Рафаэля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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