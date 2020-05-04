2020-05-04T16:16:07+03:00
Общество

Блогер на спор пожарил шашлыки в центре Санкт-Петербурга

Компания молодых людей разожгла мангал прямо на Сенной площади [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ребята пожарили шашлыки на Сенной площадиРебята пожарили шашлыки на Сенной площадиФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге компания молодых людей решила отметить начало мая шашлыками прямо в центре города. Блогер Далгат Раджи получил от своего подписчика вызов – разжечь мангал и пожарить мясо на Сенной площади. Не долго думая, молодой человек согласился.

- Это жестко, конечно, но я сделаю, - ответил на вызов блогер.

Так, в воскресенье, 3 мая 2020 года, на его странице в Instagram появилось видео, как он и еще двое его друзей установили небольшой мангал на Сенной площади, всего в нескольких метрах от метро, сели на ограду и стали разжигать угли. Немного времени и мясо подрумянилось. Некоторые прохожие с интересом наблюдали за действиями молодых людей, кто-то даже осмеливался подойти и поинтересоваться, чем занимаются ребята.

А вот пользователи социальных сетей очень удивились, как это молодым людям удалось провернуть такое действие. Поджечь мангал, накалить угли, да пожарить мясо – процесс не быстрый. Но почему-то ни один представитель правоохранительной власти не пресек действия блогеров.

- За такое штрафовать должны. Бескультурье, аборигены какие-то, - отметила одна из петербурженок.

Однако в своем блоге молодой человек ни сказал ни слова о том, что их прогоняла полиция. Ребята спокойное поели мясо, затушили мангал, убрали за собой мусор и ушли.

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Блогер пожарил шашлыки в центре Санкт-Петербурга на Сенной площади
578 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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