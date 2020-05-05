Умер старший врач Городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга

Еще одно имя пополнило «Список памяти» медиков, скончавшихся во время пандемии коронавируса. 4 мая стало известно, что в Санкт-Петербурге умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович. Причиной смерти 67-летнего специалиста названа «тяжелая болезнь». Конкретный диагноз не уточняется.

- Более 30 лет Владимир Самуилович руководил работой оперативного отдела, отдела госпитализации, дистанционно-консультативного центра станции скорой помощи и одновременно являлся оперативным дежурным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. По долгу службы он помогал оперативному решению сложных и даже критических ситуаций - при авариях, ДТП, ЧС, - сообщается в некрологе, на сайте Городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга.

Владимира Маньковича в городе знали как ответственного и знающего специалиста. Именно ему поручали дежурства во время крупных международных событий, таких как саммит «большой восьмерки», Петербургский экономический форум, «Алые паруса» и других.

Владимир Самуилович был врачом высшей категории, имел множество благодарностей и знаков отличия. В 2018 году он стал обладателем специального приза городского конкурса «Мужчина года» в номинации «Медицина».

У Владимира Маньковича остались жена, дети и внуки. Время и место прощание с заслуженным врачом будут объявлены позднее. А пока его имя внесено коллегами в неофициальный «Список памяти» медиков, умерших во время пандемии коронавируса.

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