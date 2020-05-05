2020-05-05T11:38:13+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 мая 2020 года: заболело еще 226 человек

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 мая 2020 года: общее число заболевших составило 5572 человек
Петр КИБЕР
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В Петербурге подтверждены еще 226 случаев коронавируса.В Петербурге подтверждены еще 226 случаев коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел свежие данные по числу подтвержденных диагнозов. В том числе стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 мая 2020 года: заболели еще 226 человек.

- За минувшие сутки по России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заболели 155 370 человек. Выздоровело из общего числа 19 865 (+ 1770), умерли 1451 (+95), - сообщает Оперштаб.

В Санкт-Петербурге за сутки подтверждено 226 случаев коронавируса. Это меньше, чем в последние дни, когда количество превышало 300 человек. А всего с начала пандемии COVID-19 зафиксирован у 5572 петербуржцев. 1468 из них выздоровели, а 37 умерли. В активной фазе болезни находятся 4067 человек.

В Ленинградской области зафиксированы еще 53 пациента с коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1149 человек.258 выздоровели. Смертельных исходов по-прежнему три. По состоянию на 5 мая с инфекцией в больницах остаются 888 человек.

Напомним, что 4 мая в Санкт-Петербурге умер старший врач Городской станции скорой помощи. И хоть официальной причины смерти не названо, имя Владимира Маньковича уже внесли в неофициальный «Список памяти» медиков, скончавшихся во время пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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