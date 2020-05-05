2020-05-05T14:51:23+03:00
Общество

Учёные из Петербурга назвали два фактора, при которых может начаться вторая волна эпидемии коронавируса в России

По словам аналитиков, с большой долей вероятности ее можно ждать уже в ближайшие месяцы
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но расслабляться еще рано.Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но расслабляться еще рано.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России находится, в целом, под контролем, расслабляться еще рано — скорее всего, уже в ближайшие месяцы нас ждет вторая волна эпидемии. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 5 мая, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

- Есть вероятность, что со второй волной мы можем столкнуться уже в конце августа – начале сентября, - констатирует ученый. - Это объясняется двумя факторами. Во-первых, приезд иногородних абитуриентов из регионов, где ситуация с коронавирусом в тот момент может быть более сложная (например, они находятся на пике эпидемии), чем в Санкт-Петербурге. А это десятки тысяч абитуриентов, поступивших в петербургские вузы, которые будут будут проживать в общежитиях, интенсивно общаясь как между собой, так и в университетах, в городе. Во-вторых, с каникул вернутся те студенты-старшекурсники и школьники, которые сейчас отдыхают за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А это тоже десятки тысяч человек.

По словам экспертов, заболеваемость может подскочить из-за наплыва иногородних абитуриентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам экспертов, заболеваемость может подскочить из-за наплыва иногородних абитуриентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за этого, предполагает наш собеседник, мощность второй волны может быть ничуть не меньше, а возможно даже и больше того, что мы наблюдаем сейчас. Один из возможных вариантов решения проблемы: отодвинуть начало учебного года на месяц-другой, или временно перевести его в цифровой формат, продлить дистанционное обучение.

- Можно сказать даже больше: скорее всего, каждое усиление социальных контактов, каждый этап активизации общения между людьми будет порождать новые локальные волны заболеваемости, - продолжает Боровков. - Вопрос лишь в том, насколько они будут интенсивными, и сможем ли мы предугадать их и заранее принять меры безопасности.

Напомним: за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 226 новых случаев коронавируса. Таким образом с начала эпидемии заразилось 5 572 человека.

У петербургских больниц появились контейнеры-рефрижераторы для хранения тел умерших от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербургский скульптор, автор ангела из Измайловского сада, попал в больницу с тяжелой пневмонией
Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге впервые превысило количество новых заболевших
В Петербурге 8-летний ребенок ударил ножом пьяного отца, который напал на его маму и старшего брата
Стали известно, где в Ленобласти нашли новые случаи коронавируса
В Пулково готовятся встретить вывозные рейсы из США и Вьетнама
В Ленобласти заметили свободно гуляющих кабанов
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека
Не только губернатор: Петербургским врачам раздадут 10 тысяч защитных экранов
В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей
Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16
Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти
Еще три стационара для больных коронавирусом открылись в Ленинградской области
Все дворы и дороги продезинфицированы в Санкт-Петербурге
Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге
Стали известны подробности новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Больница Святой Ольги начала принимать детей с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы
Туман накроет Санкт-Петербург 5 мая 2020 года
9 беременных женщин с коронавирусом находятся в роддоме № 16 в Санкт-Петербурге