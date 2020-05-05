Учёные из Петербурга назвали два фактора, при которых может начаться вторая волна эпидемии коронавируса в России

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России находится, в целом, под контролем, расслабляться еще рано — скорее всего, уже в ближайшие месяцы нас ждет вторая волна эпидемии. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 5 мая, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

- Есть вероятность, что со второй волной мы можем столкнуться уже в конце августа – начале сентября, - констатирует ученый. - Это объясняется двумя факторами. Во-первых, приезд иногородних абитуриентов из регионов, где ситуация с коронавирусом в тот момент может быть более сложная (например, они находятся на пике эпидемии), чем в Санкт-Петербурге. А это десятки тысяч абитуриентов, поступивших в петербургские вузы, которые будут будут проживать в общежитиях, интенсивно общаясь как между собой, так и в университетах, в городе. Во-вторых, с каникул вернутся те студенты-старшекурсники и школьники, которые сейчас отдыхают за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А это тоже десятки тысяч человек.

По словам экспертов, заболеваемость может подскочить из-за наплыва иногородних абитуриентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за этого, предполагает наш собеседник, мощность второй волны может быть ничуть не меньше, а возможно даже и больше того, что мы наблюдаем сейчас. Один из возможных вариантов решения проблемы: отодвинуть начало учебного года на месяц-другой, или временно перевести его в цифровой формат, продлить дистанционное обучение.

- Можно сказать даже больше: скорее всего, каждое усиление социальных контактов, каждый этап активизации общения между людьми будет порождать новые локальные волны заболеваемости, - продолжает Боровков. - Вопрос лишь в том, насколько они будут интенсивными, и сможем ли мы предугадать их и заранее принять меры безопасности.

Напомним: за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 226 новых случаев коронавируса. Таким образом с начала эпидемии заразилось 5 572 человека.