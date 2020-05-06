Выпускница СПбГУПТД рассказала о победе в грантовом конкурсе в рамках форума «Таврида»

В 2019 году выпускница Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Дарья Пашкова, выиграла грант на реализацию своего проекта. Дарья получила поддержку в размере 1 млн. руб., победив в конкурсе молодежных инициатив в рамках Форума «Таврида». На данный момент реализация проекта происходит в дистанционном формате, но проведение очных мероприятий является долгожданным событием среди представителей модной индустрии.

Первый раз о Форуме «Таврида» Дарья услышала весной 2016 года, но подать заявку на участие решилась только в 2018 году. На Форуме девушка узнала о грантовом конкурсе молодежных инициатив, и уже в 2019 году вернулась на «Тавриду», чтобы побороться за грант. Ее проект был высоко оценен и получил поддержку от федерального агентства по делам молодежи в размере 1 млн. руб.

Проект - победитель под названием «Промышленность. Инновации. Дизайн»/ «Industry. Innovation. Design» включает в себя международную конференцию «Инновации и дизайн», всероссийский конкурс «IID fashion» и образовательную программу.

Уже сейчас проект Дарьи Пашковой реализуется в Санкт-Петербурге, а пленарное заседание конференции и финал конкурса состоятся летом 2020 года в Крыму. В работе над проектом учувствуют признанные мировые эксперты в области моды, а также спикеры международного уровня. Проект поможет создать условия для развития творческой молодежи, талантливых выпускников и молодых специалистов в сфере моды, которые смогут презентовать результаты своей научной деятельности перед мировым научным сообществом. Работы участников будут опубликованы на портале одной из ведущих научных электронных библиотек. А для победителей всероссийского конкурса «IID fashion» будет организован показ коллекций на самой масштабной и творческой площадке нашей страны – на фестивале «Таврида-АРТ», также участники и победители Конкурса могут рассчитывать на PR-продвижение своих проектов.

- За время обучения в СПбГУПТД я регулярно участвовала в различных мероприятиях: форумах конференциях, конкурсах, показах. У меня была возможность принимать участие в организации мероприятий, проводимых вузом, а также реализовывать собственные проекты на базе университета. Приобретенный опыт, навыки и компетенции теперь позволяют мне работать в сфере fashion и руководить проектами, - рассказала выпускница Института дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Дарья Пашкова.