Станции переливания крови в Санкт-Петербурге срочно нуждаются в донорах

Из-за введенного режима самоизоляции в Петербурге нарастает дефицит донорской крови. С каждым днем статистика заболевших COVID-19 увеличивается, поэтому петербуржцы боятся лишний раз покидать свои квартиры. Соответственно поток людей, готовых добровольно сдать свой биоматериал, существенно сократился, но их востребованность осталась.

- Вчера к нам приехало 188 человек. Удалось пополнить запасы более чем на 60 литров крови. Но потребность в донорах до сих пор очень высокая: некоторым тяжелобольным людям донорская кровь нужна ежедневно, кому-то она может понадобиться экстренно, - рассказал корреспонденту «КП» пресс-секретарь Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов.

Сейчас «донорский светофор» на сайте станции весь горит красным цветом. Это значит, что не хватает каждой группы крови обоих резус-факторов.

По словам Станислава Вячеславовича, несмотря на праздничные дни, сдать кровь можно 7, 8 и 11 мая 2020 года с 9.00 до 13.00. Без записи.

- На территории станции есть большая парковка для тех, кто приедет на личном транспорте. Кто добирается на такси, получат промокоды. Делаем все возможное, чтобы доноры комфортно и безопасно смогли до нас доехать, - добавил он.

Не забывают в учреждении и о повышенных мерах защиты, как персонала, так и посетителей. Обязательно измеряют на входе температуру. Всем выдают маски и перчатки и рекомендуют придерживаться дистанции в 1,5 метра. В помещении проводят дезинфекцию.

Перед тем, как посетить любой пункт сдачи крови, ознакомтесь со всеми ограничениями для доноров на сайте. К тому же, воздержитесь от посещения учреждений службы крови, если у вас любые признаки ОРВИ. Повременить стоит и тем, кто в течение последних 28 дней был за пределами России. А также тем, кто контактировал с людьми, вернувшимися из-за границы, или у кого установлен (заподозрен) диагноз COVID-19.

Городская станция переливания крови в Петербурге работает с понедельника по субботу с 9 до 13 часов по адресу: ст.м. Московские ворота, Московский проспект, дом 104. Телефон донорского отдела (812) 635-68-85. Кроме постоянных доноров, прийти и сдать кровь могут все желающие. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ и СНИЛС.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО СДАТЬ КРОВЬ?

В Петербурге это можно сделать во всех отделениях переливания крови при крупных учреждениях здравоохранения. C ними можно ознакомиться на сайте.

Отделения при Александровской и Мариинской больнице, временно эти услуги не оказывают. Учреждения перепрофилированы на оказание помощи при COVID-19.

С 30 апреля по 11 мая приема доноров крови во всех подразделениях Ленинградской области не будет. С 12 мая они заработают в обычном режиме. Список медучреждений области, которые принимают донорскую кровь:

Тосно - шоссе Барыбина, 29А. Прием доноров: чт-пт, 09:00-13:00, контактный телефон: 8(81361)2-43-35.

Выборг, Приморское шоссе, 32. Прием доноров: пн-чт 08:00-11:00, контактный телефон: 8(81378)25-125.

Гатчина, улица Рощинская, 15Б. Прием доноров: пн-ср 09:00-13:00, контактный телефон: 8(81371)35-157.

Тихвин, улица Карла Маркса, 68. Прием доноров: пн,вт 08:00-12:00, контактный телефон: 8(81367)77-302.

График выездов по населенным пунктам региона и подробную информацию о том, как подготовиться к сдаче крови можно найти на официальном сайте Центра крови Ленинградской области, а также в группе ВКонтакте.