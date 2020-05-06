«Будем вывозить животных за границу»: из-за коронавируса дельфинарий в Санкт-Петербурге оказался на грани закрытия

Над знаменитым петербургским дельфинарием на Крестовском острове нависла угроза полного и окончательного закрытия. Всему виной, конечно, карантин, объявленный в стране из-за эпидемии коронавируса: расходы никуда не делись, а оборотки, за счет которой жило учреждение, нет уже второй месяц. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 6 мая, рассказал директор дельфинария Игорь Костов.

Аплодисментов не слышно, трибуны стоят пустые — с началом эпидемии в петербургский дельфинарий, как и во множество других городских культурно-досуговых учреждений, пришли тишина и запустение. А раз нет зрителей — нет продаж билетов, а раз нет продаж — нет денег. А без денег даже ближайшее будущее видится руководству дельфинария крайне туманным.

На попечении сотрудников и руководства дельфинария - несколько десятков морских млекопитающих.Фото: Олег ЗОЛОТО

А кормить нужно помногу: один только молодой морж по имени Гарик в день съедает по тридцать килограмм рыбы. Изменять или сокращать рацион нельзя — иначе у «питомцев» могут со временем возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы удержаться на плаву, руководство дельфинария начало брать корма у поставщиков в долг — это еще плюс почти два миллиона рублей расходов, только в отсроченной перспективе.- Наши расходы — примерно пять миллионов рублей в месяц, - констатирует Игорь Костов. - Нам удалось немного снизить арендную плату, но основная часть — кормление животных — никуда не делась.

- Мы уже урезали сотрудникам зарплаты на 30 %, - продолжает директор. - В основном, конечно, тем, кто сейчас не задействован в работе: например, кассирам. Остальным скорректировали графики: те же тренеры у нас раньше работали с животными ежедневно, а теперь получается только через день. Плюс еще запустили недавно программу добровольных пожертвований. За две недели удалось собрать около 40 000 рублей. Это крохи, конечно же.

Чтобы не сокращать рацион животных, в дельфинарии урезают зарплаты сотрудникам.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы себе определили рубеж — конец мая, - признается Костов. - Дальше тянуть все это своими силами просто нет никакой возможности. Так что если до конца мая по-прежнему не появится ясность насчет финансовой поддержки, выход останется только один: начинать эвакуацию животных. Да, с учетом тяжести ситуации это будет не переезд, а именно эвакуация. Потому что у нас даже в девяностые не было такого, что происходит сейчас.Не приходится рассчитывать на поддержку и от московского Института проблем экологии и эволюции РАН, под эгидой которого дельфинарий когда-то открывался. Как сообщили «Комсомолке» в самом институте, петербургская площадка давным-давно превратилось в самостоятельное учреждение, и с институтом ее связывают исключительно партнерские отношения. Какую-никакую надежду на светлое будущее дает тот факт, что дельфинарий вошел в список предприятий, которым полагается государственная поддержка. Но список этот, с грустью констатирует наш собеседник, до сих пор до конца не утвержден, и как скоро это случится — пока не известно.

По словам руководства дельфинария, если до конца мая ситуация не изменится, животных будут эвакуировать за границу.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Скорее всего это будет Юго-Восточная Азия, - констатирует директор. - Там у нас уже давно работает группа, там есть налаженные контакты. Но, опять же — это крайняя мера. Надеюсь, до такого не дойдет. Но и совсем исключать этот вариант, к сожалению, нельзя.По словам Костова, питомцев дельфинария в случае необходимости будут отправлять за границу — туда, где эпидемия уже закончилась, и есть возможность обеспечить им нормальное существование.