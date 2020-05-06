«До тебя мне дойти нелегко, а до смерти - четыре шага»: Группа IOWA сделала кавер на военную песню о любви

Уже в эти выходные страна будет отмечать День Победы. В юбилейный 75-ый российская группа IOWA решила по-особенному почтить память советских воинов. Солистка Екатерина Иванчикова и гитарист Леонид Терещенко исполнили кавер на любимую миллионами песню времен Великой Отечественной войны "В землянке" или "Бьется в тесной печурке огонь…".

- Эта песня была придумана на фронте в 41-м. Ее написал преданный и любящий муж для своей жены. Это была как часть письма, которая потом стала песней, - рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Екатерина Иванчикова.

Тем самым «любящим мужем» и автором текста, о котором говорила солистка IOWA, был журналист, военный корреспондент, поэт Алексей Сурков. Песня не была написана специально – судьбоносное стечение обстоятельств. Действительно, в ноябре 1941 года, приехав на задание в Истру, Сурков случайно оказался в эпицентре минометного обстрела.

Но ему, коллегам-журналистам и сопровождавшими их офицерами-штабистами, удалось пройти минное поле и добраться до укрытия-блиндажа. Там он начал писать репортаж, но получились рифмованные строчки. Вернувшись домой, поэт закончил свое стихотворение. Текст поместил в письме своей жене Софье Антоновне со словами «Тебе, солнышко мое!».

- Мне кажется, что любовь — это самое сильное, что может тебя удержать от пули, от смерти, от горя, чтобы не сойти с ума. Она тебя поднимает, все прощает. Она как щит, как плащ, который не даст тебе промокнуть под проливным дождем где-то на фронте, в лесу. Даст тебе силы идти дальше, потому что она тебя где-то там ждет, - объяснила такой выбор песни артистка.