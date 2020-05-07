2020-05-07T13:04:21+03:00
Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали при обрушении строительных лесов на Расстанной улице в Петербурге

Жертве трагедии было всего 33 года [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Один человек погиб при обрушении лесов на Расстанной улице в Петербурге. Фото: ГУ МЧС СПбОдин человек погиб при обрушении лесов на Расстанной улице в Петербурге. Фото: ГУ МЧС СПб
Изменить размер текста:

Смертельное происшествие случилось утром 7 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на стройке многоэтажного здания обрушились леса. С них сорвались шесть человек. Пятеро получили различные травмы, а один - погиб.

- 07.05.2020, Фрунзенский район, Расстанная 17. Обрушение лесов, строящееся 11 этажное здание. 6 пострадавших, 1 погибший, 5 госпитализировано, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По сведениям ведомства, из пяти пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, все они госпитализированы в различные клиники Петербурга.

Тело погибшего также уже извлечено из-под завалов. Известно, что это мужчина 1987 года рождения.

Сейчас работы на месте трагедии еще продолжаются. Причины произошедшего будут выяснять дознаватели. Учитывая, что инцидент привел к гибели рабочего, то, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье за проведение работ, не отвечающим нормам безопасности и повлекшим смерть человека. Такими случаями занимается Следственный комитет.

В Петербурге при обрушении лесов на Расстанной улице погиб человек.Видео: ГУ МЧС по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мама каждый день пишет ей послания, но ответа нет»: новые подробности о пропавшей на Урале полгода назад девушке
В октябре 2019 года 14-летняя Олеся Ежова не вернулась из школы. Родители подростка до сих пор ее ищут, а следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
Новости 24
7 мая спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову исполнилось 65 лет
Петербуржцы выберут названия для трех безымянных фонтанов в городе
В Петербург к 9 мая пришли корабли «Перекоп» и «Павел Хенов»
Комздрав привел подробности о четверых умерших от коронавируса пациента
Больше 500 тысяч горожан получили Единую карту петербуржца
Новый амбулаторный пункт для больных коронавирусом откроется в Санкт-Петербурге
Блокадник принял участие в генеральной репетиции авиации ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Стало известно, где в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Уголовное дело возбудили после обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места обрушения строительных лесов в Петербурге, где погиб человек
В Петербурге откроют отделение для онкобольных с коронавирусом
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону»
В Петербурге задержали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании
Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники
В Выборге частично обрушилась стена Анненских укреплений
50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области