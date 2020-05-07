Один человек погиб и пять пострадали при обрушении строительных лесов на Расстанной улице в Петербурге

Смертельное происшествие случилось утром 7 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на стройке многоэтажного здания обрушились леса. С них сорвались шесть человек. Пятеро получили различные травмы, а один - погиб.

- 07.05.2020, Фрунзенский район, Расстанная 17. Обрушение лесов, строящееся 11 этажное здание. 6 пострадавших, 1 погибший, 5 госпитализировано, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По сведениям ведомства, из пяти пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, все они госпитализированы в различные клиники Петербурга.

Тело погибшего также уже извлечено из-под завалов. Известно, что это мужчина 1987 года рождения.

Сейчас работы на месте трагедии еще продолжаются. Причины произошедшего будут выяснять дознаватели. Учитывая, что инцидент привел к гибели рабочего, то, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье за проведение работ, не отвечающим нормам безопасности и повлекшим смерть человека. Такими случаями занимается Следственный комитет.