2020-05-08T19:24:09+03:00
Общество

Аналитики подсчитали, когда Россия вернется к нормальной жизни после самоизоляции

По словам экспертов, ограничения нужно будет снимать поэтапно - и на каждом этапе следить за тем, чтобы очередное послабление не вызвало новую вспышку заболеваемости
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Из-за, фактически, провалившегося режима самоизоляции говорить о скором снятии "коронавирусных запретов" пока не приходится.Из-за, фактически, провалившегося режима самоизоляции говорить о скором снятии "коронавирусных запретов" пока не приходится.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На то, чтобы полностью выйти из режима самоизоляции, России, скорее всего, потребуется не менее трех-четырех недель в зависимости от региона. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра компетенций НТИ СПбПУ. под руководством проректора по перспективным проектам, профессора Алексея Боровкова.

- Сейчас те методы анализа, которыми мы пользуемся, позволяют уже где-то через неделю после какого-либо события — скажем, открытия ресторанов и кафе или парикмахерских — распознать общие тенденции и сделать выводы, - объясняет ученый. - Поэтому если у нас, как вчера было заявлено на совещании у президента, выход из режима самоизоляции будет происходить в три этапа, полностью на весь процесс потребуется не менее трех недель. То есть, к обычной жизни мы сможем вернуться ориентировочно в конце июня — начале июля.

Но это, отмечает Боровков, будет возможным только в том случае, если после ослабления запретов нас не накроют новые волны заболеваемости.

По словам экспертов, в зависимости от региона выход из самоизоляции может занять как минимум три-четыре недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам экспертов, в зависимости от региона выход из самоизоляции может занять как минимум три-четыре недели.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Такой исход тоже, к сожалению, не исключен, - констатирует эксперт. - Дело в том, что у нас до сих пор остается большое число инфицированных (как минимум, около половины), у которых болезнь никак себя не проявляет, то есть происходит бессимптомно. Понятно, если те из них, кого до сих пор не выявили, выйдут на улицы и начнут контактировать со здоровыми людьми, то такая интенсификация общения будет “стимулировать” появление новых заболевших. Возможно, после какого-то значительного послабления отдельным регионам вновь придется вернуться к более жесткому режиму самоизоляции - этого потребует нехватка ресурсов региональной системы здравоохранения.

Опустевшая Москва с дрона.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вячеслав Макаров поздравил ветеранов с Днем Победы по телефону
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в «Ленэкспо» появится еще почти 500 коек за 165 миллионов рублей
В Петербурге задержали водителя, который 5 раз не смог сдать на права и в итоге их купил в Интернете
В Выборге дотла сгорел дом врача, воспитывающего троих детей
В Санкт-Петербурге фитнес-тренер сжег MINI Cooper бизнесвумен
В павильоне «Ленрезерв» на Непокоренных показали виртуальную карту блокадного кольца
В Кингисеппе для двоих ветеранов войны организовали праздничный концерт прямо во дворе дома
Станции метро «Горьковская» и «Адмиралтейская» 9 мая закроют раньше обычного
Панно «Бессмертный полк» в Гатчине дополнили элементом с 1200 фотографиями фронтовиков
В Ленобласти для ветеранов военные песни спели всем двором
Власти Петербурга рассказали о пяти умерших от коронавируса, среди них - два врача и медсестра
«Бонни и Клайд» расстреляли сотрудников магазина во время ограбления во Всеволожске
Стало известно, в каких городах и районах Ленобласти выявлены 79 новых случаев коронавируса
В Петербурге пенсионеру после теста на коронавирус продали таблетки - «Сибирская травница»
Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило еще два человека