Аналитики подсчитали, когда Россия вернется к нормальной жизни после самоизоляции

На то, чтобы полностью выйти из режима самоизоляции, России, скорее всего, потребуется не менее трех-четырех недель в зависимости от региона. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра компетенций НТИ СПбПУ. под руководством проректора по перспективным проектам, профессора Алексея Боровкова.

- Сейчас те методы анализа, которыми мы пользуемся, позволяют уже где-то через неделю после какого-либо события — скажем, открытия ресторанов и кафе или парикмахерских — распознать общие тенденции и сделать выводы, - объясняет ученый. - Поэтому если у нас, как вчера было заявлено на совещании у президента, выход из режима самоизоляции будет происходить в три этапа, полностью на весь процесс потребуется не менее трех недель. То есть, к обычной жизни мы сможем вернуться ориентировочно в конце июня — начале июля.

Но это, отмечает Боровков, будет возможным только в том случае, если после ослабления запретов нас не накроют новые волны заболеваемости.

По словам экспертов, в зависимости от региона выход из самоизоляции может занять как минимум три-четыре недели.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Такой исход тоже, к сожалению, не исключен, - констатирует эксперт. - Дело в том, что у нас до сих пор остается большое число инфицированных (как минимум, около половины), у которых болезнь никак себя не проявляет, то есть происходит бессимптомно. Понятно, если те из них, кого до сих пор не выявили, выйдут на улицы и начнут контактировать со здоровыми людьми, то такая интенсификация общения будет “стимулировать” появление новых заболевших. Возможно, после какого-то значительного послабления отдельным регионам вновь придется вернуться к более жесткому режиму самоизоляции - этого потребует нехватка ресурсов региональной системы здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/772607" frameborder="0"></iframe> Опустевшая Москва с дрона.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ