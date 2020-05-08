Оркестр у парадной: Военные ЗВО поздравили с Днем Победы 104-летнего ветерана из Сестрорецка

Поздравления с 75-й годовщиной Победы сегодня принимал ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков. У его дома в Сестрорецке прошел концерт фронтовых песен и мини-парад.

Такой подарок ветерану преподнесли военнослужащие Западного военного округа. Кроме того, фронтовику вручили корзину с продуктами. После торжества Валентин Прокофьевич выступил с ответной речью и тоже поздравил всех с праздником.

- Вас поздравляет солдат, который из немногих остался в живых, - начал фронтовик. - В январе мне исполнилось 104 года. Эта победа не только нам дорога. Мы освободил весь мир от коричневой чумы!

Военные ЗВО сыграли для Рослякова военные песни.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздравлять ветеранов в этом году военные начали с первых дней мая. Парады под окнами и концерты проходят с соблюдением всех мер безопасности. Тем, кто не может в силу возраста уже встать с кровати, поздравления направляют с онлайн.