2020-05-08T19:44:03+03:00
Общество

Глиняные барельефы врачей-супергероев появились на фасадах домов Петербурга

Автор милого стрит-арта призывает поддержать медиков в непростое время пандемии коронавируса [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на фасадах домов стали появляться необычные барельефы с врачами-супергероями. Фото: instagram.com/vandalizyВ Петербурге на фасадах домов стали появляться необычные барельефы с врачами-супергероями. Фото: instagram.com/vandalizy
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Петербургская художница под никнеймом VandaLizy стала украшать фасады домов Санкт-Петербурга разноцветными глиняными барельефами в поддержку врачей, которые лечат больных с коронавирусом. Автор необычного стрит-арта называет себя «аккуратным вандалом». Она олицетворяет медиков с супергероями, призывая горожан ценить их труд в непростое время пандемии и не выходить лишний раз на улицу.

Врачи на фигурках всегда одеты в специальную форму с плащом и раскрашены единой цветовой палитрой. Оказалось, что идея барельефов пришла к художнице неслучайно, поскольку ее саму недавно спасли медики.

Все глиняные врачи носят характерный плащ и супергеройский наряд. Фото: instagram.com/vandalizy

Все глиняные врачи носят характерный плащ и супергеройский наряд. Фото: instagram.com/vandalizy

- Супергерои нашего времени – это врачи. Они работают круглые сутки, спасают другие жизни, а свои подвергают опасности. Зачастую им не хватает защиты: масок, перчаток, бахил. Но мы можем все вместе объединиться и защитить тех, кто без отдыха спасает нас. Оставайтесь дома. P.S. Спасибо врачам, что недавно в очередной раз спасли мне жизнь, - пишет VandaLizy в своем Instagram.

Пока что супергеройских работ всего лишь четыре. Их можно найти по следующим адресам в Петербурге: улица Восстания, 13; Владимирский проспект, 13; улица Пестеля, 13; Литейный проспект, 51.

Художница призывает поддержать врачей если не финансово, то хотя бы морально. Фото: instagram.com/vandalizy

Художница призывает поддержать врачей если не финансово, то хотя бы морально. Фото: instagram.com/vandalizy

Добавим, что художница дополняет барельефы словами #защитиврачей, по которым в интернете можно найти фонды, помогающие врачам во время коронавируса. Обратят ли коммунальщики свое внимание на данное творчество и очистят ли фасады домов – пока загадка.

vandalizyvandalizy
Художница из Санкт-Петербурга украшает дома барельефами с врачами-супергероями
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ИСТОЧНИК KP.RU

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